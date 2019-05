Quatre centres educatius de Sóller rebran més de 3 milions d'euros per a obres d'ampliació i millora

Publicado 17/5/2019 16:22:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

Quatre centres educatius de Sóller rebran un total de 3.183.215 milions d'euros per a obres d'ampliació i millora després que el Consell de Govern hagi aprovat aquest divendres la despesa derivada del Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) i l'Ajuntament de Sóller.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en total es preveuen 17 intervencions elaborades a partir de les demandes del Consell Escolar municipal i que s'executaran en un període de 3 anys, començant aquest estiu.

Així, les obres d'aquest estiu consistiran a substituir la fusteria exterior del CEIP Es Puig, obra valorada en 222.600 euros, i el condicionament del pati del CEIP Pere Cerdà, que està pressupostat en 50.000 euros.

De cara a l'estiu de 2020 es projecta la construcció d'un pavelló cobert en el CEIP Pere Cerdà, que suposarà una inversió de més de 580.000 euros, i l'adequació de la planta superior de l'edifici principal del mateix centre perquè sigui una sala polivalent, obra pressupostada en prop de 26.000 euros.

La resta de projectes previstos s'executaran en el termini de 3 anys, com, per exemple, a l' IES Guillem Colom Casasnoves es construirà un nou pavelló pressupostat en 1.334.000 euros i es reformarà de manera integral la cuina menjador, en el CEIP Es Fossaret es repararan les humitats del gimnàs i del soterrani i en el CEIP es milloraran els banys de la zona infantil, entre altres actuacions.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

Així mateix, d'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat autoritzar la Conselleria d'Educació i Universitat a iniciar l'expedient de contractació del servei de transport escolar per als centres docents públics de Mallorca, Menorca i Formentera per als cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021, i d'Eivissa per al curs escolar 2019-2020, per un import màxim de 16.131.945 euros.

Cal recordar que en data 12 de setembre de 2017 es van formalitzar els diferents contractes de servei de transport escolar per a centres docents públics de Balears per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 i, d'aquesta licitació, s'han de prorrogar un total de 18 expedients.