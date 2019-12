Quatre detinguts per robatoris amb violència i pertinença a organització criminal a Platja de Palma

Publicado 13/12/2019 17:42:58 CET

Les víctimes són turistes estrangers majors i joves que havien consumit "bastant" alcohol

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional va detenir aquest dimarts a quatre persones --tres homes i una dona-- de 35, dues de 34 i una de 23 anys, d'origen romanès, per robatoris amb violència a turistes estrangers majors i joves que havien consumit "bastant" alcohol i per pertinença a organització criminal al carrer del Jamón de Platja de Palma.

Segons ha informat Policia Nacional aquest divendres en una nota de premsa, els agents van tenir coneixement dels fets, que anaven ocorrent principalment a partir de la posta del sol i fins a les 02.00 hores de la matinada i que no estaven sent denunciats, per informacions ciutadanes.

En aquest sentit, els agents han informat que van tenir constància de l'existència del grup per altres gestions atès que no constaven denúncies "significatives". Si bé, han assegurat que es coneixia "sobradament" a la dona per haver estat detinguda "freqüentment" cometent furts i algun robatori amb violència.

'MODUS OPERANDI'

D'altra banda, els agents s'han referit al 'modus operandi' mitjançant el qual els integrants del grup actuaven presumptament en les portes dels establiments hotelers que romanen oberts.

En aquest sentit, segons les informacions de la Policia Nacional, els detinguts sotmetrien a les víctimes --turistes estrangers majors o joves que havien consumit "bastant" alcohol-- a "vigilància, seguiment i sostracció" dels efectes que portessin.

Si bé, els presumptes autors no se servirien de l'habilitat, sinó que directament s'abalançarien sobre les víctimes, un fet que habitualment era presumptament realitzat per la dona.

La tècnica que pel que sembla seguia la detinguda per apoderar-se presumptament de les pertinences era mitjançant empenta o abraçada. Els altres intervenien presumptament usant la violència en cas de resistència de la víctima o persecució de la presumpta autora.

VENEDORS AMBULANTS AUXILIEN A LES VÍCTIMES

De les gestions realitzades per la Policia Nacional s'atribueix als ara detinguts dos robatoris amb violència comesos presumptament els dies 9 i 10 de desembre en el Passeig de les Meravelles i dos

robatoris amb violència al 'carrer del Jamón'.

També s'atribueix als detinguts la participació en el que semblava una reyerta de carrer amb venedors ambulants també al 'carrer del Jamón

No obstant això, segons la Policia Nacional, va resultar que els enfrontaments eren conseqüència que alguns venedors havien recuperat els efectes sostrets i els havien retornat als turistes. També que havien recriminat als detinguts.

La detenció va tenir lloc aquest dimarts quan agents de paisà i altres uniformats van establir vigilàncies a la zona, i van donar com a resultat la localització dels presumptes autors sobre les 23.00 hores circulant en un vehicle.