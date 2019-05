La redactora d'Europa Press Balears Blanca Pou s'alça amb un Premi APM de Periodisme 2018

Publicado 28/5/2019 18:40:40 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La redactora d'Europa Press Balears Blanca Pou serà reconeguda amb el premi APM de Periodisme 2018, en la categoria de periodista Jove de l'Any 2017, un guardó que concedeix la Junta Directiva de l'Associació de la Premsa de Madrid (APM).

Pou serà guardonada "per defensar el dret dels periodistes al secret professional, negant-se a desvetllar les seves fonts informatives, principi bàsic del periodisme, en el cas Cursach", una investigació amb una gran repercussió en la premsa nacional i en el sector periodístic, indica l'APM en un comunicat.

També seran premiats els periodistes Mariano Guindal, Javier Chicote i Mª José Escalera. En concret, la Junta ha acordat concedir el Premi APM d'Honor 2018, que s'atorga en reconeixement de tota una vida professional, a Guindal ('La Vanguardia' i agència Colpisa), "per la seva dilatada carrera periodística desentranyant la informació econòmica i laboral des dels temps de la Transició i per la seva tasca periodística com a referent per a la professió, a la qual s'afegeix la seva faceta d'escriptor de llibres sobre economia i la de comentarista rigorós".

A més, el Premi APM al Millor Periodista de l'Any 2018 ha recaigut en Javier Chicote ('ABC'), "pels seus treballs de recerca, tant en el camp de la política com de l'economia o l'esport, investigacions realitzades sempre amb rigor i constància". "Javier Chicote ha dut a terme investigacions sobre la tesi del president Sánchez, així com sobre el frau de la Fundació Messi, pel qual el futbolista va ser imputat en Argentina, i sobre els pagaments d'empreses espanyoles al Partit Popular dins de la trama Púnica", ha destacat el jurat.

El Premi APM al Periodista Especialitzat a Madrid 2018 ha anat a parés a María José Escalera (Telemadrid), "per tota una vida centrada en la informació de Madrid amb dedicació, rigor, claredat i objectivitat, i per haver explicat la vida política de Madrid en tots els seus vessants, tasca que continua fent des de l'adreça del programa 'En ple Madrid'".

Els Premis APM de Periodisme 2018 es corresponen amb la 80ª edició dels guardons, que es lliuraran el proper 20 de juny en el Pavelló dels Jardins de Cecilio Rodríguez del Parc El Retiro, a Madrid.