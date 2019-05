La Reina Letizia recalca a Palma que promoure la seguretat en l'accés a l'educació "és responsabilitat de tots"

Publicado 29/5/2019 14:32:44 CET

La Reina desitja que més països es sumin a la declaració sobre escoles segures i expressa el compromís d'Espanya amb el dret internacional humanitari

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha recalcat aquest dimecres a Palma que promoure l'accés segur a l'educació "és responsabilitat de tots", i ha manifestat que "Espanya és un país compromès amb el dret internacional humanitari".

Així s'ha expressat durant la seva intervenció en la clausura de la III Conferència Internacional sobre Escoles Segures, que acull el Palau de Congressos de Palma, on la Reina ha desitjat que més països se sumin a la declaració sobre la seguretat en l'educació. Per part seva, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assenyalat que quan es treballa per l'educació es treballa "per la pau".