Una representant de les Nacions Unides defensa a Palma que "les dones són una força per a la pau, si tenen veu"

Expertes internacionals debaten al Palau de Congressos sobre gènere i violència a les escoles a zones de conflicte

La representant especial de la missió d'assistència de Nacions Unides a l'Iraq, Marta Ruedas, ha alertat aquest dimarts, durant una conferència internacional a Palma, que la violència de gènere s'utilitza com a instrument a les zones de conflicte al món i ha insistit que "les dones són una força per a la pau, si tenen veu".

"La destrucció de les escoles per impedir que les dones facin sentir la seva veu és sistemàtica i forma part de l'agenda dels combatents", ha incidit Ruedas, durant una taula rodona sobre gènere i violència a les escoles, dins de la III Conferència Internacional d'Escoles Segures, que se celebra al Palau de Congressos de Palma.

Aquesta trobada internacional gira al voltant de la declaració d'escoles segures, una iniciativa subscrita per gairebé 90 països de tot el món, amb la qual els Estats es comprometen a adoptar directrius per protegir a alumnes i professors dels efectes de la guerra.

En aquest sentit, la representant de l'ONU ha destacat que els autors de la violència als col·legis no solen ser exèrcits sinó milicians i grups paramilitars, que cerquen "destruir la societat, perquè el cor d'ella són les escoles". Per això, ha cridat a reflexionar sobre com la comunitat internacional pot actuar "enfront d'aquests grups paramilitars, milicians i terroristes".

De fet, Ruedas ha assenyalat que "bregar amb el grup Estat Islàmic (ISIS) posa nerviosa a la comunitat internacional" perquè "hi ha molts combatents estrangers que han engendrat molts fills".

"Aquests nens són apàtrides cada vegada més nombrosos i no tenen accés a educació ni a cap tipus de serveis, estan enormement estigmatitzats", ha alertat l'experta, avisant que s'estan "sembrant llavors de futurs membres d'ISIS" si no es resol aquesta qüestió.

Com a exemple, Rodes ha exposat que les dones yazidites víctimes d'esclavitud sexual per part de grups paramilitars estan sent reintegrades en la seva comunitat però no així els seus fills. Aquestes dones "necessiten molt suport psicosocial, perquè ara tenen un altre trauma més: o bé se separen dels seus fills o de les seves comunitats", ha lamentat l'experta.

TAULA RODONA SOBRE GÈNERE I VIOLÈNCIA EN ESCOLES

La taula ha estat moderada per la viceministra d'Afers Exteriors de Noruega, Marianne Hagen, que a la seva intervenció inicial ha incidit que els nens i les nenes "es veuen afectats de manera diferent pels atacs a l'educació".

La trobada ha comptat amb l'ambaixadora de bona voluntat d'Unicef Muzoon Allmellehan, una jove siriana de 20 anys que ha explicat com va fugir del seu país en 2013. Va passar tres anys a un camp de refugiats a Jordània on va promoure l'escolarització dels nens. Ha manifestat que es va quedar "atònita" perquè va trobar que "a moltes nenes les hi havien obligat a un matrimoni forçós i van haver d'abandonar l'escola".

Entre altres moments destacats de la sessió, la directora executiva de Pla Internacional Espanya, Concha López, ha remarcat que les nenes i adolescents són "un dels grups més vulnerables", perquè tenen "els mateixos problemes que els nois" sumats a "violència sexual i falta de llibertat", "amb conseqüències a llarg termini que estan comprometent el seu futur".

López ha detallat com a alguns països les nenes sofreixen matrimonis primerencs forçosos, embarassos adolescents, són utilitzades com a escuts de guerra o sofreixen violència sexual fins i tot a la seva pròpia família, obligades a exercir la prostitució.

Per la seva banda, la consultora de gènere de la 'Global Coalition to Protect Education from Attack', Holly Cartner, ha instat els països signataris de la declaració a recollir dades desagregades per gènere i informació sobre la violència sexual a les escoles en zones de conflicte, ja que "la impunitat és una de les raons" per les quals continua produint-se. Així, ha cridat a "investigar de manera sistemàtica aquesta mena de crims".

A la taula rodona també han participat la fundadora i directora de Beyond Peace Initiative, Cynthia Petrigh, i la directora adjunta del Ministeri d'Educació de Nigèria, Nkiru Cynthia Osisioma. A altra sessió de la conferència ha participat el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, Josep Borrell, i està previst que aquest dimecres assisteixin a la clausura la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la Reina Letizia.

EXPOSICIÓ DEL FOTOPERIODISTA DIEGO IBARRA

El Palau de Congressos, on es duu a terme la conferència, acull aquests dies l'exposició 'Hijacked Education' del fotoperiodista saragossà Diego Ibarra Sánchez.

Aquest projecte fotogràfic iniciat el 2010 és un recorregut visual que convida a reflexionar sobre com la guerra afecta l'educació en països com el Pakistan, l'Iraq, Síria, Ucraïna, Colòmbia o el Líban.