Restablert el trànsit a la Via de Cintura després d'un accident

Publicado 5/6/2019 17:40:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

El trànsit ha estat restablert aquest dimecres a la Via de Cintura (Ma.-20), en sentit Andratx, després de produir-se un accident que ha provocat retencions des del quilòmetre (km) 5 al km 0, segons han informat fonts de la Direcció general de trànsit (DGT) a Europa Press.

Per la seva banda, des de la Guàrdia Civil han explicat a Europa Press que l'accident ha succeït en el km 5 de la Via i ha estat atès per una patrulla policial que es trobava per la zona.