Restauradors de la Llotja avisen que "no omplen ni una tercera part" de les taules després de les restriccions horàries

Publicado 11/7/2019 17:06:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Restauradors de la zona La Llotja de Palma han avisat aquest dijous que "no omplen ni una tercera part" de les taules disponibles després que l'Ajuntament restringís l'horari d'ocupació de la via pública, fins a les 23.00 hores.

Segons ha informat 'Restauració Mallorca' en un comunicat, els restauradors estan "preocupats", en veure com "perillen els seus negocis" ja que hi ha clients que els han manifestat "el seu desig de decantar-se per triar altres zones de Palma on poder sopar de forma tranquil·la, sense la necessitat de rebre pressions per sopar ràpidament abans de les 22.30 hores".

"No podem més amb aquesta situació gravíssima. L'Ajuntament no és conscient que el decret és un assetjament i persecució al petit empresari, als treballadors, que hauran de reduir-se, però també als proveïdors i a tota la zona en general. Ens estan enfonsant sense motiu ni compassió", ha criticat un dels empresaris afectats.

El president de 'Restauració Mallorca', Alfonso Robledo, ha reiterat que l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública "s'està complint" i ha afegit que, el que és "incomprensible" és que "mitjançant Decret es restringeixi l'horari sense tenir fonaments jurídics suficients per justificar aquest fet".

Amb tot, segons han explicat, l'Associació "a dia d'avui segueix a l'espera de la segona cita" que els va indicar l'alcalde de Palma, José Hila, per buscar una solució "viable" per al sector.