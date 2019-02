Rivera anima als "moderats i constitucionalistes" del PSOE i als "liberals" del PP a sumar-se a Ciutadans

Publicado 26/2/2019 16:52:42 CET

Denuncia la "purga" de Sánchez contra els socialistes "dignes i decents" que rebutgen pactes amb independentistes i nacionalistes

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha animat aquest dimarts als socialistes "moderats i constitucionalistes" que no combreguen amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i als "liberals" del PP crítics amb el seu partit a sumar-se al projecte de la formació taronja davant les eleccions d'aquesta primavera.

En la presentació de Joan Mesquida com a candidat a les primàries de Cs per encapçalar la llista al Congrés per Balears, Rivera s'ha mostrat convençut que "molta gent" en el PSOE pensa com ell i critica la postura de l'Executiu de Sánchez davant l'independentisme català i el nacionalisme.

Després de dirigir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i ser secretari d'Estat al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Mesquida va abandonar el PSOE l'any passat. En la seva opinió, Sánchez té "una ambició desmesurada pel poder" i això li ha portat a oblidar el compromís del seu partit de no recolzar-se en forces separatistes per governar.

Per això, ha afegit, exdirigents socialistes que van ocupar càrrecs al Govern, com Alfonso Guerra, José Bono o Alfredo Pérez Rubalcaba, van decidir no recolzar a Sánchez, i pel mateix motiu ha estat criticat pels presidents autonòmics d'Aragó, Javier Lambán, Astúries, Javier Fernández, i l'expresidenta andalusa Susana Díaz.

GUERRA, SORAYA RODRÍGUEZ I BARREDA

En denunciar la "purga tremenda" que, al seu judici, ha fet el secretari general del PSOE amb els qui rebutgen el seu enfocament respecte a l'independentisme i el nacionalisme, Rivera ha posat com a exemple a Alfonso Guerra, rellevat al capdavant de la Fundació Pablo Iglesias, i als diputats al Congrés Soraya Rodríguez i José María Barreda, que no repetiran com a candidats.

"Sánchez tira d'una puntada als socialistes dignes i decents que diuen 'això no és el que érem nosaltres'", ha lamentat.

En aquest context, ha fet una crida a "tota la gent moderada i constitucionalista que està decebuda amb el 'sanchisme'" i que creu en "la llibertat i la igualtat" entre espanyols. "Jo vull que aquesta gent tingui també el seu espai i la seva veu a Ciutadans, un partit transversal", ha manifestat.

A més, ha dit que li consta que hi ha "liberals" en el PP que no estan d'acord amb que el seu partit pactés en el passat amb formacions nacionalistes, ni amb la corrupció o altres qüestions.

TÉ "CLARÍSSIM" QUE Cs NO INVESTIRÀ A SÁNCHEZ

En alguns llocs aquestes persones ja "s'estan sumant" a Cs "perquè saben que aquesta és la casa comuna del constitucionalisme", ha destacat Rivera, que sosté que la formació taronja representa "el gran centre polític ampliant-se pels costats".

El líder de Ciutadans, que ha expressat el seu desig de ser "el president que uneixi els espanyols", ha apostat per construir "un projecte transversal que acabi amb les dues Espanyes", amb la divisió, la polarització i els bàndols.

Malgrat insistir que no donarà suport Sánchez perquè torni a ser president --"ho tinc claríssim", ha dit--, ha indicat que el que posa un "cordó sanitari" és el PSOE, que no vol sumar amb el sector "constitucionalista" de PP i Cs i prefereix dialogar amb els partits independentistes.