Rosa Cursach: "Hem de reflexionar sobre per què els partits territorials de Balears no arriben a Madrid"

La candidata de la coalició Veus Progressistes al Senat, Rosa Cursach, ha sostingut aquest dilluns que la formació ha de "reflexionar" sobre els motius pels quals "els partits territorials" de Balears "no aconsegueixen representació" a les Corts Generals, en referència als resultats de la formació als comicis generals del 28 d'abril.

"Hem de fer una reflexió sobre què passa a Balears quan hi ha altres comunitats en les quals els partits d'àmbit territorial obtenen representació i aquí no", ha manifestat en declaracions a Europa Press.

En aquest sentit, Cursach ha ressaltat que a les Illes la tendència és votar a partits estatals en les eleccions generals. "En aquests comicis les forces territorials no han estat tan potents com en altres ocasions, a excepció dels resultats a Catalunya i al País Basc", ha apuntat.

Respecte als resultats aconseguits per la coalició integrada per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa i Esquerra Republicana de Mallorca, la també directora de l'Institut Balear de la Dona (IBD) ha assenyalat que "no han estat els resultats esperats" ja que segons ha sostingut "ha prevalgut el vot útil a partits estatals", en referència al PSOE i a Unides Podem.

"Ens hem quedat molt lluny del Congrés i a les portes del Senat", ha expressat Cursach, qui ha afegit que la coalició amb Unides Podem al Senat en la circumscripció de Mallorca ha estat "molt positiva" en quedar-se a poc més de 2.500 vots d'aconseguir el tercer senador electe per l'Illa.

"Que totes les forces d'esquerres de Mallorca ens hàguem presentat juntes al Senat ha estat molt positiu", ha considerat, a més de reiterar que la formació ja està treballant de cara a les eleccions municipals, insulars, autonòmiques i europees del 26 de maig.

"PREOCUPACIÓ" PER L'ENTRADA DE VOX A LES INSTITUCIONS

En un altre ordre de coses, Cursach ha considerat que és una "excepció" que a Balears s'hagin aconseguit cinc diputats de forces d'esquerres, fet que ha titllat de "positiu". No obstant això, la directora de l'IBD ha mostrat la seva "preocupació" per l'entrada de Vox a les institucions.

"No podem estar tan satisfets com en altres comunitats en les quals l'extrema dreta no ha obtingut representació, no és satisfactori que Vox entri a les institucions", ha declarat.

"Els resultats de Vox són preocupants, però s'ha de remarcar que això no necessàriament té correspondència en les eleccions autonòmiques", ha considerat Cursach en ser demanada pels més de 25.000 vots de Vox a la Part Forana de Mallorca.

D'altra banda, la directora de l'IBD ha mostrat la seva "preocupació" per la possibilitat que el PSOE pacti amb Ciutadans a nivell estatal en relació a les polítiques d'igualtat.

"Encara s'han d'analitzar les dades, però hi ha hagut un vot de les dones a les esquerres i em preocupa un possible pacte entre PSOE i Cs perquè la confiança de les dones dipositada en el PSOE no es veuria reflectida", ha alertat.

Cal recordar que la coalició Veus Progressistes ha aconseguit un total de 25.384 vots a Balears en les eleccions al Congrés, la qual cosa representa un 4,9 per cent del total de vots emesos a les Illes mentre que en la circumscripció de Mallorca al Senat, la coalició ha aconseguit 72.493 vots, un 18,04 per cent, quedant-se a 2.553 vots del tercer senador electe per Mallorca que finalment s'ha emportat la 'popular' María Salom.