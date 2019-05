Rosa Estaràs aplaudeix la iniciativa del Cermi per homologar el reconeixement de discapacitat en tota la UE

Publicado 15/5/2019 14:06:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata 'popular' al Parlament Europeu, Rosa Estaràs, ha celebrat aquest dimecres la petició del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) per permetre l'homologació automàtica dels reconeixements nacionals de les situacions de discapacitat.

Segons ha informat el PP en un comunicat, l'eurodiputada balear ha aplaudit la iniciativa plantejada i ha assegurat que "sempre és positiu que en aquest assumpte es treballi en conjunt, els col·lectius, associacions i les institucions que lluiten cada dia per aconseguir la igualtat real entre totes les persones".

Així mateix, ha recordat que "després de deu anys de molt treball presentant i aprovant mesures com per exemple que persones amb discapacitat poguessin votar, amb l'aprovació de l'Acta Europea d'Accessibilitat i el Tractat de Marràqueix que ha aconseguit que els seus 28 Estats permetin el lliure intercanvi de llibres entre 30 milions d'europeus amb discapacitat visual, és motiu de progrés que se segueixin presentant iniciatives com la qual ha presentat el Cermi".

Per això, la vicepresidenta de la Comissió de Peticions ha incidit que és necessari "recolzar qualsevol projecte que passi per millorar l'accessibilitat, recursos i prestacions per a persones amb discapacitat i la mobilitat entre països" i s'ha compromès a "seguir treballant, com he fet fins ara, per llevar ombres a un col·lectiu que solament té llum".

Finalment, l'eurodiputada 'popular' s'ha compromès a presentar la iniciativa del Cermi de manera prioritària tan aviat com es reprengui l'activitat en el Parlament Europeu.