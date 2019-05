Rosario Sánchez assegura que la Junta Electoral dedicarà "tota la cura necessària" a la revisió de vots a Eivissa

Publicado 29/5/2019 12:11:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha assenyalat aquest dimecres que la Junta Electoral dedicarà "tota la cura necessària" en la revisió dels vots dipositats a Eivissa durant la nit electoral del 26 de maig.

"Pot haver-hi discrepàncies en determinades meses electorals de certs municipis, entre el recompte provisional que es fa la nit electoral, que és informatiu, i el recompte oficial de la Junta Electoral", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

D'aquesta manera, ha subratllat que ara s'està a l'espera d'aquestes dades per "veure com afecten aquestes diferències entre tots dos recomptes" i veure les possibles causes.

La Junta Electoral continua reunida aquest dimecres a Eivissa realitzant el recompte de vots registrats en les eleccions del diumenge amb l'objectiu d'esclarir si va haver-hi algun error informàtic en el bolcat de dades del municipi d'Eivissa que podria afectar als resultats que van alçar al PP com la força més votada amb set regidors, seguit del PSIB, amb sis.