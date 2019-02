Ryanair llança dues noves rutes des de Palma a Budapest i Praga amb un vol setmanal a partir del juny

Edu Botella - Europa Press - Archivo

Publicado 18/2/2019 17:32:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciat aquest dilluns dues noves rutes que connectaran Palma amb Budapest i Praga amb un vol setmanal a partir del juny.

Segons ha informat l'aerolínia en un comunicat, la nova programació de vols per a l'estiu vinent explica ja amb un total de 54 destinacions, incloent-hi cinc noves rutes cap a Londres Southend, Vitòria, Milà Malpensa, Budapest i Praga.

Amb això, Ryanair espera transportar aquest any a més de cinc milions de clients cap a i des de l'aeroport de Palma.

En aquesta línia, Alejandra Ruiz, treballadora de Ryanair, ha assegurat que des de l'aerolínia estan "encantats d'anunciar dues noves rutes que connectaran Palma amb les ciutats de Budapest i Praga com a part de l'ampliació de la programació de vols per a aquest estiu a l'aeroport mallorquí".

Per celebrar-ho, han llançat una oferta amb fins a un 20 per cent de descompte en un milió de seients, per viatjar entre maig i juny de 2019. Aquesta oferta estarà disponible fins a la mitjanit del divendres a través de la web de Ryanair.