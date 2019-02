Salut adverteix que el càncer és la segona causa de mort a Balears

Publicado 3/2/2019 14:18:49 CET

S'estima que el 20% de les dones i més del 30% dels homes desenvoluparan càncer abans dels 75 anys

La conselleria de Salut ha alertat aquest diumenge que el càncer és la segona causa de mort a Balears i ha estimat que una de cada cinc dones i un de cada tres homes de les Illes "desenvoluparan un càncer abans dels 75 anys".

En un comunicat, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha recordat que aquest dilluns és el Dia Mundial Contra el Càncer, "una jornada per conscienciar a la població sobre la importància de la prevenció".

La Conselleria ha informat que durant 2018 a Balears van morir 2.306 persones a causa d'aquesta malaltia, 926 dones i 1.380 homes i ha explicat que el càncer més freqüent entre les dones és el de mama, seguit del de tràquea, bronquis, pulmó, còlon i recte. En el cas dels homes, en primer lloc se situen els càncers que afecten a la tràquea, bronquis i pulmó, seguits dels que afecten al còlon i recte, i dels de pròstata.

D'altra banda, Salut ha detallat que a Espanya els casos de càncer han augmentat un 12 per cent en els últims 4 anys, un increment que, segons explica la Conselleria, es deu a causes relacionades amb l'envelliment de la població, amb hàbits de consum d'alcohol i tabac i amb l'augment de l'obesitat i del sedentarisme.

En la mateixa línia, ha assenyalat que els avanços científics i els programes de detecció precoç de càncer estan permetent major nombre de diagnòstics, encara que amb menor índex de mortalitat gràcies a la intervenció primerenca.

MÉS DEL 30% DELS CÀNCERS "ES PODRIEN EVITAR"

D'altra banda, Salut ha posat l'accent que l'adquisició d'hàbits de vida saludable podrien evitar a Espanya "més de 41.000 defuncions i 64.800 nous casos de càncer", ja que, tal com apunta la Conselleria, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) "més d'una tercera part de tots els càncers es podrien evitar actuant sobre els factors de risc".

En aquest sentit, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha remarcat que el tabac provoca 8 milions de morts per càncer de pulmó al món i ha afegit que deixant de fumar, a partir dels 10 anys del seu abandó, el risc de morir per un càncer de pulmó es redueix a la meitat.

D'altra banda, la Conselleria ha assenyalat l'obesitat, la radiació ultraviolada, el consum d'alcohol com a factors de risc responsables de l'increment del càncer colorrectal, esòfag, ronyó, mama, endometri, càncer de pell i de tumors en l'estómac, el còlon i recte i el fetge.

"PROMOCIÓ DE LA SALUT I VIDA SALUDABLE"

Així, la Conselleria ha recordat que el càncer representa un dels principals problemes de salut pública a tot el món i ha subratllat que actualment, "tota la comunitat científica aposta per prioritzar els programes de detecció precoç i de prevenció i promoció de la salut" amb la finalitat de mantenir hàbits de vida saludable en la població.

En aquesta línia, Salut ha destacat que la Conselleria se sumeixi al Codi Europeu Contra el Càncer per promoure en Balears "les mesures que han demostrat ser eficaces per prevenir o disminuir el risc de patir càncer".

Respecte les recomanacions per prevenir la malaltia, la Conselleria recomana no fumar, mantenir un pes saludable, fer exercici, seguir una dieta sana, limitar el consum d'alcohol, evitar exposicions excessives al sol, protegir-se de substàncies cancerígenas, la lactància materna, la vacunació contra l'hepatitis B i el Virus del Papil·loma Humà (VPH) o la participació en programes de garbellat del càncer.