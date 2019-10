Salut destina 1,3 milions a la compra d'agulles per a xeringues precarregades d'insulina

Publicado 4/10/2019 16:17:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la compra d'agulles per a xeringues precarregades d'insulina per als centres del Servei de Salut, per un valor aproximat d'1,35 milions d'euros.

La compra es farà per mitjà d'un contracte de 24 mesos de durada, amb possibilitat de pròrroga fins als 36 mesos, com ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa.

Les agulles per a xeringues precarregades d'insulina són una prestació inclosa a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Es tracta de material d'un sol ús que permet utilitzar de forma segura els dispositius autoinjectables d'insulina. Aquests dispositius milloren la seguretat dels usuaris que requereixen injecció diària d'insulina perquè garanteixen l'exactitud de la dosi administrada i minimitzen els riscos associats a dispositius punxants. Així mateix, atenuen el dolor de la injecció.

EQUIP DE MEMBRANA D'OXIGENACIÓ

D'altra banda, el Consell de Govern d'aquest divendres també ha autoritzat la compra d'un equip de membrana d'oxigenació extracorpòria(ECMO) per un import màxim de 607.500 euros. Aquest contracte tindrà una durada de 24 mesos, prorrogable fins el 36.

Aquest equip substitueix la funció dels pulmons i el cor en l'oxigenació de la sang i és capaç de proporcionar suport cardíac i pulmonar durant un període de dies o setmanes als pacients que presenten insuficiència cardíaca o respiratòria. Es pot utilitzar com a pont en la recuperació o en el trasplantament.

En aquest cas, l'equip ECMO que s'adquireix és portàtil, la qual cosa facilitarà el trasllat de pacients entre hospitals.

Segons el Govern "és important i urgent disposar d'aquest tipus d'equip a l'hospital de referència", l'Hospital Son Espases. Fins ara, l'IbSalut disposava d'un equip ECMO portàtil, reservat per a la Coordinació de Trasplantaments, i d'un equip d'ECMO fix.

Aquest últim equip es va haver de desinstal·lar per poder fer el primer trasllat aeri d'un pacient pediàtric amb la tècnica d'oxigenació extracorpòria a Espanya: un nen de 14 mesos amb una afectació pulmonar greu.

Mesos després, l'equip de professionals del 061 i de l'Hospital Universitari Son Espases va dur a terme el primer trasllat aeri d'Espanya d'un adult (una dona de 21 anys amb una patologia cardíaca greu, que va ser traslladada des de l'Hospital Can Misses a l'Hospital Vall d'Hebron gràcies a aquesta tècnica).