Salut i Educació impulsaran programes de promoció de la salut en els centres escolars de Balears

Publicado 10/10/2019 17:31:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut i Consum i la d'Educació, Universitat i Investigació han acordat aquest dijous abordar estratègies per impulsar els programes de promoció de la salut i la prevenció de conductes de risc als centres escolars.

En la trobada, han estat presents la consellera Patricia Gómez i el conseller Martí March, responsables dels departaments de Salut i Educació del Govern, respectivament; la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, i la directora general de Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

Des del Govern, han explicat que les accions que es realitzen de forma conjunta entre els centres educatius i la Conselleria de Salut i Consum responen l'objectiu d'"oferir recursos" als docents que els facilitin la seva funció respecte a la salut de la població escolaritzada i responen tres àmbits: la promoció de la salut, la prevenció de conductes de risc i l'atenció a nens amb problemes de salut crònics.

Segons han recordat, durant el curs 2018-2019 es van impulsar 11 programes per a l'entorn educatiu de promoció i prevenció de conductes de risc.

La Conselleria de Salut i Consum, amb la col·laboració dels centres educatius, també ha desenvolupat cinc programes d'atenció a infants i joves, entre ells la Consulta Jove, el Cooreducasalud (protocol de comunicació a nens i joves amb problemes de salut crònics als centres educatius); el CooreducaSalutmental; el protocol de primers auxilis, o l'alerta escolar.

En concret, el programa d'alerta escolar vol facilitar l'atenció immediata i eficient als alumnes escolaritzats que tenen una patologia crònica que pot provocar una urgència vital, i contempla l'adequada formació sanitària per al personal del centre educatiu.

Durant el curs 2018-2019 es varen incloure a la xarxa un total de 609 casos: 222 (36,4%) per risc d'anafilaxi greu; 23 (3,77%) per risc d'anafilaxi amb asma; 151 (24,79%) per asma; 130 (21,3%) per epilèpsia o convulsions; 43 (7%) per cardiopaties, i 40 (6,5%) per diabetis. Des de l'any 2009 el programa ha inclòs 1.567 alumnes.