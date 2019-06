Salut recorda que el cop de calor pot arribar a ser "greu" i proposa beure líquids en abundància i tancar finestres

Publicado 26/6/2019 11:13:41 CET

El Servei de Prevenció de la Malaltia de la Direcció General de Salut Pública ha recordat que el cop de calor és una situació que pot arribar a ser "greu", per la qual cosa ha presentat consells per a evitar-ho com, per exemple, beure líquids en abundància i tancar finestres.

Segons han informat des de la Conselleria, el cop de calor es dóna quan la temperatura corporal arriba als 40 graus i el cos no pot reduir-la de forma eficaç, i normalment és conseqüència de romandre de forma prolongada en ambients molt calorosos o de realitzar una activitat física intensa quan fa molta calor.

La població de risc, la més vulnerable a l'efecte de la calor, són les persones majors --de més de 80 anys o que visquin soles o estiguin malaltes--, els nens, els malalts crònics i les persones que treballen a l'aire lliure.

En aquest sentit, l'any 2004 Salut va implantar un sistema de vigilància els mesos de juny a setembre a fi de comptar amb informació permanent i actualitzada de la situació per a orientar de "forma adequada" les estratègies preventives dels efectes adversos associats a la calor.

Entre altres coses, es monitoritza el nombre de casos de cop de calor, la mitjana de la qual és de 2-3 anuals. No obstant això, a l'estiu de 2018 es van notificar 2 casos.

Per això, s'han ofert consells per a evitar-ho com, per exemple, tancar les finestres i baixar les persianes o tirar les cortines quan doni directament el sol i ventilar la casa a primera i última hora del dia.

Així mateix, recomanen estar a les habitacions més fresques i dutxar-se una o dues vegades al dia, o humitejar la pell amb tovalloles humides.

Pel que respecta al carrer, proposen evitar sortir en les hores de més calor i molt menys encara realitzar activitats físiques intenses i, així mateix, no deixar mai a ningú en un vehicle aparcat, ni tan sols amb les finestres obertes. La temperatura dins del vehicle pot elevar-se més de 6-7 °C en 10 minuts.

Finalment, es recomana beure en abundància i la millor beguda és l'aigua, a temperatura ambient, no massa freda. Els sucs de fruita, la llet o sopes fredes com el gaspatxo ajuden a estar hidratats.