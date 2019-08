Sánchez coincideix amb el Rei en què els espanyols no volen eleccions però admet desconfiança "recíproca" amb Podemos

Publicado 7/8/2019 16:56:02 CET

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que ell coincideix amb el Rei en la percepció que els espanyols no volen una repetició electoral, i ha assegurat que ell treballarà per aconseguir formar govern, encara que ha reconegut que, després de les negociacions fallides amb Unidas Podemos, entre aquests i el PSOE hi ha una "desconfiança" que és "recíproca".

Així ho ha afirmat en una breu compareixença després de reunir-se amb Felipe VI en el Palau de Marivent, a Palma de Mallorca. Han estat les primeres paraules de Sánchez des que el cap d'Estat va manifestar públicament que el millor seria trobar una solució abans que s'hagin de convocar eleccions. Segons l'opinió del líder socialista, el Rei va expressar "amb molt encert" el que volen la gran majoria d'espanyols.

Sánchez ha incidit en la seva voluntat de formar "un govern progressista que no depengui de l'independentisme", per a això ha reclamat l'abstenció de PP i de Ciudadanos i els ha acusat de bloquejar l'única opció de govern possible "per un interès absolutament partidari, que gens té a veure amb l'interès general".