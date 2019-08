Sánchez diu que hi ha Comunitats que necessiten "certitud i predictibilidad" per avançar en els seus comptes

Publicado 7/8/2019 17:11:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que hi ha Comunitats i Ajuntaments que necessiten "certesa i predictibilitat" en relació "als objectius de dèficit, de deute públic i, sens dubte, també quant als ingressos públics" per avançar en els seus comptes.

En declaracions als mitjans després del seu habitual despatx d'estiu amb el Rei Felipe VI, Sánchez ha afegit que amb un Govern en funcions "no és legalment possible plantejar cap fórmula de compensació" a les Comunitats, per la qual cosa ha demanat als 'populars' i a Ciudadanos que "siguin conscients" de la situació.

No obstant això, ha insistit que "un dels primers compromisos i prioritats" de l'Executiu central serà "renovar el finançament autonòmic i local", com es va anunciar en una trobada a València amb el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i dirigents de Compromís.

Cal recordar que el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, també va informar que el primer reial decret seria el de liquidació de les bestretes a compte perquè les comunitats puguin disposar de tresoreria.

"Tenim el compromís de dur a terme en el primer any de la legislatura una reforma del finançament amb una proposta del Govern, cosa que no havia estat possible en aquest any per raons òbvies de majories, i en temps de l'expresident del Govern Mariano Rajoy perquè no van voler, malgrat que el model fa temps que va caducar", va ressaltar el ministre.