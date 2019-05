Sancionen 17 locals a Calvià per tenir la música massa alta

Publicado 13/5/2019 14:14:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Calvià ha interposat durant l'últim mes 17 expedients sancionadors a locals per tenir la música massa alta i, més concretament, 14 són per tenir les portes obertes després de mitjanit, dues per tenir activitat musical a l'exterior i una perquè no funcionava el limitador d'equip de so.

Segons han especificat des del cos policial, un total de 16 de les sancions s'han posat a Magaluf i una a Santa Ponça i consisteixen en una multa i en la paralització de l'activitat, depenent de cada cas.

Més concretament, un 'pub' del carrer de Punta Balena de Magaluf ha estat multat amb l'import màxim juntament amb suspensió durant 2 anys, no obstant aquesta sanció ha estat recorreguda i està pendent de resolució judicial.

La resta de les sancions són d'import menor, 12 de 2.000 euros, tres de 2.500 euros, i una de 3.000 euros i totes elles, a més, compten amb suspensió d'activitat musical durant el període d'un mes i un dia.

Del total de locals multats tots han complert amb la sanció, excepte dues que mantenen encara la suspensió de l'activitat, si bé la Policia Local "continuarà vigilant el compliment de la normativa i no es descarten noves sancions per excés de soroll en les properes setmanes".