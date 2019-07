Santiago defensa que s'han fet "totes les obres que no necessitaven una modificació urbanística" a La Victòria

Publicado 30/7/2019 12:34:01 CET

Santiago reitera que no hi ha hagut "perill a cap moment" a l'alberg de La Victòria

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha defensat aquest dimarts que des del primer informe de la Direcció d'Arquitectura el 2016 que contemplava diferents patologies a l'alberg de la Victòria, a Alcúdia, "s'han fet totes les obres que no necessitaven una modificació urbanística" com són la millora de la cuina, el menjador, la bugaderia, el reforç de la terrassa i el mur de l'aparcament.

No obstant això, la consellera ha explicat que l'informe també alertava de la necessitat d'implantar una segona escala d'evacuació d'incendis i de refer la façana de l'alberg davant el perill de despreniments, unes millores que, de moment, no han pogut dur-se a terme perquè requereixen d'una modificació de les normes subsidiàries.

Sobre això, Santiago ha especificat que l'Ajuntament d'Alcúdia ja té la documentació necessària per realitzar les gestions i començar aquestes obres, a més de l'ascensor que també està planificat que s'incorpori, però "encara no existeix un calendari" sobre quan es podran dur a terme.

Segons ha volgut especificar la consellera, el Govern té detectades les "necessitats" de les instal·lacions de la Victòria des de 2016, encara que va ser a l'abril de 2019 quan els tècnics d'arquitectura van notificar a l'Executiu de la necessitat "d'actuar de forma immediata" o sinó de realitzar la "clausura immediata".

Després de consultar els serveis jurídics, la Conselleria de l'àrea va decidir clausurar l'edifici, si bé Santiago ha volgut recordar que no hi ha hagut "perill a cap moment" en l'alberg de la Victòria. "No hi ha hagut perill, fins i tot la situació és millor que el 2016 a causa de les obres de millora i les millors condicions de seguretat i també dels elements de detecció de fum i foc que s'han incorporat", ha explicat.

