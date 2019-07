Sareb i Solvia posen a la venda 3.445 habitatges, 50 d'ells a Balears

Publicado 11/7/2019 18:55:50 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) i Solvia han llançat dues campanyes independents de venda d'immobles amb motiu de la campanya estival amb un total de 3.445 habitatges, mig centenar d'ells a Balears.

En concret, la Sareb ha llançat una campanya comercial amb 1.445 habitatges situats en 17 províncies del litoral espanyol i les illes amb preus que van des dels 31.000 euros.

Segons ha informat en un comunicat, aquesta iniciativa aglutina tant apartaments com a pisos o habitatges unifamiliars destinats principalment al segment de la població que demanda immobles per a segona residència.

La majoria d'aquests habitatges s'ofereixen a Almeria (442), Múrcia (223), Alacant (204), València (134), Tarragona (109), Castelló (88), Las Palmas (60), Cantàbria (58) o Balears (50). La resta se situen a Huelva (31), Barcelona (18), Màlaga (11), la Corunya (6), Santa Cruz de Tenerife (5), Pontevedra (3), Cadis (2) i Girona (1).

Els habitatges poden consultar-se a la web de la Sareb, on apareix informació sobre cadascuna d'elles i la seva ubicació. A més, cada immoble posseeix una fitxa amb les dades essencials i fotos, a més de dades de contacte.

Per la seva banda, la campanya de Solvia està composta de 2.000 habitatges a meitat de preu amb immobles de tot tipus, a preus ajustats i repartits per tota Espanya.

La immobiliària del Sabadell ha posat en relleu que el cost mitjana dels habitatges oferts és de 700 euros per metre quadrat, "molt per sota del preu oficial registrat", que situa el preu per metre quadrat en els 1.636 euros, segons dades del Ministeri de Foment.

Els pisos i xalets compten amb una superfície mitjana de 88 metres quadrats, tres dormitoris i un preu màxim de 120.000 euros. La majoria dels immobles es troben en Comunitat Valenciana (600), Andalusia (500), Catalunya (240), Castella-la Manxa (230), Castella i Lleó (120) i Múrcia (110).

A part d'aquesta campanya de rebaixes d'estiu, la signatura immobiliària també ha engegat altres tres promocions. Una d'elles compta amb 700 apartaments i xalets situats en zona de costa, una altra amb 1.000 immobles residencials i la tercera promoció ofereix la possibilitat de licitar per parcel·les, immobles d'obra nova o espais de treball en l'outlet immobiliari de Solvia.