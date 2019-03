Seleccionen personal per cobrir 45 llocs de treball en hotels d'Alcúdia i Muro d'Iberostar

Actualizado 18/3/2019 18:07:35 CET

L'oficina sectorial d'Hoteleria i Turisme del SOIB ha organitzat el tercer procés de selecció de personal per ocupar 45 llocs de treball que ofereix la cadena Iberostar a Mallorca, entre els quals es troba personal de recepció, cuina, bar i pisos per als hotels situats a la Platja de Muro i en el Port d'Alcúdia.

Segons ha informat la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria en un comunicat, les persones preseleccionades, a través dels formularis d'inscripció, han acudit aquest dilluns a la Casa de Cultura d'Alcúdia on els tècnics del departament d'Orientació i Intermediació i el personal de recursos humans d'Iberostar han realitzat 133 entrevistes.

Una vegada finalitzat el procés, el SOIB remetrà una llista única a la cadena hotelera perquè faci la selecció final. La previsió de contractació és a partir de març o abril.

Durant aquest mes, el SOIB Empreses ha realitzat un total de tres 'job days' per a aquest grup hoteler, la qual cosa suposa una oferta de més de 130 llocs de treball dels perfils de cuina, bar, recepció i pisos.

Finalment, fins a abril s'han programat diversos processos de selecció per gestionar més llocs de treball per als grups hotelers Iberostar, Garden Hotels, BQ Hotels i Meliá i per a cadenes de supermercats com Mercadona, Eroski i Carrefour.