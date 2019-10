Sentència del 'procés': Company diu que "efectivament qui la fa la paga"

Publicado 14/10/2019 16:54:13 CET

El PP demana al Govern balear que aclareixi si quan demana diàleg "aquest diàleg ha de ser dins de la Constitució o no importa"

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear i portaveu del partit en el Parlament, Biel Company, ha declarat aquest dilluns en relació a la sentència pel 'procés' que a Espanya "l'Estat de Dret funciona i efectivament qui la fa la paga".

Així s'ha expressat Company durant una roda de premsa en la qual ha volgut enviar un "missatge de tranquil·litat" i ha insistit que "no es pot estar fora de la Constitució". En aquesta línia, ha criticat que el Govern balear manifesti "que vol diàleg", i li ha demanat aclarir si "aquest diàleg ha de ser dins de la Constitució o no importa, com diu Francina Armengol i el PSIB".

Així, Company ha alertat la presidenta del Govern que els fets són "suficientment greus" i ha considerat que Espanya necessita ara "estabilitat". "Els polítics ens hem de dedicar a fer política, i per això a propòsit hi ha un poder judicial", ha argumentat.

El president dels 'populars' de Balears no ha volgut aprofundir més en l'anàlisi jurídica de la sentència en entendre que no està acadèmicament "preparat per fer-ho". Per això, s'ha limitat ha recordar que la sentència ha estat elaborada per "professionals del més alt nivell" i ha valorat que s'arribés a una unànime.

CREMA D'UNA BANDERA D'ESPANYA EN EL FESTIVAL MUR

D'altra banda, Company ha informat que el Grup Parlamentari Popular ha canviat una de les seves preguntes previstes per al ple d'aquest dimarts per interrogar al Govern sobre la seva postura respecte a la crema d'una bandera d'Espanya en un concert del Festival MUR a Felanitx.

El president del PP balear ha exigit al Govern que no subvencioni el Festival "sobre la base de l'ocorregut". Sobre aquest tema, Company ha acusat el candidat socialista al Govern estatal, Pedro Sánchez, de voler "enganyar" als ciutadans amb el lema 'Ara Espanya', mentre "Armengol aquí està destinant diners públics al fet que es facin concerts on es crema la bandera d'Espanya".

Altres qüestions que abordarà el PP en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament seran la gestió de la crisi per la fallida de Thomas Cook, el transport aeri sanitari i l'estratègia contra el càncer de mama, entre altres temes.