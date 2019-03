El servei d'atenció a violències masclistes de Balears va rebre 2.224 trucades el 2018

Publicado 27/3/2019 14:47:44 CET

També es van dur a terme 346 acompanyaments a dones víctimes de violència de gènere

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El servei d'atenció a víctimes de violències masclistes i per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere va rebre el 2018 un total de 2.823 trucades, de les quals, 2.224 han estat per violències masclistes i 14 per temes LGTBI. La resta, 556, són per altres qüestions com a demandes d'informació.

Des de la Conselleria de Presidència, han explicat que aquestes xifres impliquen un 65 per cent més de trucades per violència masclista en comparació a l'any 2017, quan es varen rebre 1.336.

Les trucades s'han dut a terme des de les 15.00 hores a les 20.30 hores en dies laborables i durant tot el dia en caps de setmana i festius.

Des d'aquest departament del Govern, consideren que l'increment de trucades es pot deure a diferents motius. Entre aquests, segons explica la directora de l'Institut Balear de la Dona (Ibdona), Rosa Cursach, s'inclou que "després d'una campanya de difusió intensa --realitzada a xarxes socials i en anuncis en el transport públic--, el telèfon d'atenció és més conegut entre la població".

D'altra banda, des del 30 de setembre del 2018, el servei rep les trucades derivades del 016, mentre que anteriorment aquestes trucades no es transferien automàticament.

El mes amb un major volum de trucades va ser setembre, amb un total de 306 a totes les illes.

Respecte a les dades d'intervenció, que es registren des de maig, han estat un total de 3.756, de les quals un 26% han estat per una situació d'emergència, un 20% d'assessorament i un 21% d'informació.

D'altra banda, des d'abril de 2018 es diferencia entre trucades per violència de gènere urgents i no urgents. Un 75% de les trucades rebudes des de llavors han estat urgents, és a dir, derivades d'algun servei d'emergència (112, cossos de seguretat, etcètera). La resta han estat no urgents.

Pel que fa a el servei derivat, el 112 és el que més cridades fa al servei d'atenció social (1.183, des d'abril). Després del 112, el que més rep aquest servei són cridades directes realitzades per la pròpia víctima (215 des d'abril) i del 016 (140 trucades).

Referent al servei d'acompanyament, el 2018 es van dur a terme 346 acompanyaments a dones víctimes de violència de gènere. La majoria va ser per acudir als jutjats i donar suport en la tramitació de denúncies o oferir suport en els processos judicials.

LES 24 HORES DEL DIA

El Servei d'atenció social i acompanyament és un servei especialitzat que dóna resposta immediata i continuada a demandes en matèria de violència i de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a Balears.

Aquest servei 24 hores ofereix dos serveis principals: l'atenció social telefònica i els acompanyaments presencials. En el cas de les violències masclistes està centralitzat en el telèfon 971 17 89 89. L'atenció a les demandes del col·lectiu Lgtbi està centralitzada en el telèfon 971 17 71 57.

El servei d'acompanyament, en canvi, és el servei d'atenció especialitzada que es pot activar per anar a interposar una denúncia, dur a terme gestions judicials o fer gestions als centres de salut, per exemple.