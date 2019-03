Serveis Socials destina 520.000 euros a la segona fase de reforma de la residència Són Tugores

MÉS PER MALLORCA - Archivo

El Consorci de Recursos Sociosanitaris, adscrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ha rebut aquest dijous per part del Consell de Govern l'autorització de despesa per dur a terme la segona fase de la reforma i ampliació de la residència Son Tugores, que comptarà amb una inversió de 520.148 euros.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquesta inversió es destinarà a la contractació de les obres de rehabilitació d'aquest centre d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de millorar i actualitzar les instal·lacions.

Es tracta de la segona fase d'un procés integral de rehabilitació, una vegada finalitzada la primera fase, que va suposar una remodelació completa d'un dels mòduls residencials. Aquesta segona fase de les obres inclou la reforma de les tres cases restants i, de manera paral·lela, dels edificis de serveis, com la cuina, el menjador, administració, tractament i espais exteriors.

La residència Son Tugores té capacitat per 45 places residencials i està previst que una vegada finalitzada la reforma el nombre de places disponibles s'ampliï a 48. La reforma de la residència i centre de dia per a persones amb discapacitat i en situació de dependència Son Tugores és una de les actuacions incloses en el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2021 de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.