Serveis Socials finança amb 91.000 euros la fase de preacollida de persones refugiades

Publicado 17/5/2019 16:41:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació aportarà, després de l'aprovació del Consell de Govern, una subvenció de 91.828 euros a Creu Roja de les Illes per finançar el projecte de preacollida que desenvolupa aquesta entitat al territori.

Així ho ha presentat la portaveu del Govern, Pilar Costa, qui ha afegit que es tracta d'una ajuda econòmica que permetrà a Creu Roja "cobrir les despeses derivades de l'atenció a les persones refugiades durant l'anomenada fase zero, és a dir, el moment en què la persona acaba d'arribar en territori i està pendent de poder fer la sol·licitud d'asil".

Segons ha concretat, aquesta durant 7 i 15 dies se'ls cobreixen les necessitats bàsiques i, posteriorment, s'inicia la següent fase, el procés d'acolliment, que també gestiona Creu Roja, en el qual es defineix el perfil i les condicions d'arribada d'aquestes persones per poder oferir els recursos d'acolliment temporal necessaris.

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha rebut l'autorització del Consell de Govern per destinar 1.534.057 euros a concertar per quatre anys el servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens.

Així ho ha manifestat la portaveu del Govern, Pilar Costa, qui ha explicat que es tracta d'un nou servei públic creat l'any 2017 que "passarà a ser concertat" i que "consolida el servei i el model de concertació social engegat per la Conselleria".

En termes més concrets, la nova convocatòria de concert social ampliarà també el nombre d'hores de servei, i oferirà 36.560 activitats fins a l'any 2023, atès que es passa de les 7.140 activitats anuals actuals a les 9.140 que es preveu concertar.