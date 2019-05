Set artistes de Balears participen a la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires

Publicado 30/4/2019 16:53:08 CET

Aina Bestard, Toni Vidal Ferrando, Nora Albert, Sebastià Alzamora, Marco Mezquida, Llucia Ramis i Eva Fernández Trio són els creadors de Balears que formen part del programa 'Barcelona ciutat convidada d'Honor' i participaran en la 45ª edició de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires.

En un comunicat, la Conselleria de Cultura ha explicat que la fira se celebra anualment en el complex La Rural de Palerm i supera cada any les 1.000 activitats i el milió de visitants. Aquest any, té lloc entre el 23 d'abril i el 12 de maig. Amb més de 45.000 metres quadrats i prop de 480 expositors, la fira convoca més de 12.000 professionals al llarg de tres setmanes.

El programa, que compta amb la participació del Govern a través de l'Institut Ramon Llull, cerca promocionar els autors de parla catalana -de Barcelona Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana i Andorra- a la capital argentina, millorar la presència de la literatura catalana a Amèrica Llatina i reforçar els llaços d'intercanvi cultural entre Barcelona i Buenos Aires".

En concret, el menorquí Marco Mezquida va actuar aquest 28 d'abril amb Sílvia Pérez Cruz, en un concert que "s'ha pensat al voltant de la relació entre música i poesia" i que va comptar amb un elenc de músics escollit de manera específica per a l'ocasió.

Per la seva banda, l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora va participar tant aquest diumenge com aquest dilluns. El dia 28 va tenir lloc l'acte 'La literatura catalana en l'exili' amb Sebastià Alzamora, Nora Catelli, Franco Chiaravalloti, Julià Guillamon i Marina Laura Tomasotti. Ahir va estar en la conferència 'Descobrint la poesia catalana', amb la eivissenca Nora Albert, Izaskun Arretxe, Sebastià Alzamora, Teresa Colom i Begonya Pou.

"LA POESIA CATALANA VIU UN MOMENT DE GRANDÍSSIMA EBULLICIÓ"

Segons el Govern, "la poesia catalana viu un moment de grandíssima ebullició, amb una forta revifada en recitals i lectures, però també amb un poderós (i ampli) teixit editorial que manté encesa la flama d'una tradició secular". Són Nora Albert, Sebastià Alzamora, Teresa Colom i Begonya Pou els que "recullen el testimoni d'aquests precedents, ho rellegeixen i ho presenten amb nous vestits i noves veus".

Aquest dimarts serà el torn de l'escriptora mallorquina Llúcia Ramis, que, juntament amb Sonia Budassi, Diana F. Irusta, Alejandro Colomes, durà a terme l'acte: 'El jo com (gran) espai literari'. Es tracta d'una xerrada sobre la literatura que tracta el 'jo', "el món de relacions més íntim".

Ramis ja va participar aquest dilluns en l'esdeveniment 'La crisi com a paisatge literari', amb Pedro Mairal, Miqui Otero i Malena Rey. "L'última gran crisi econòmica del 2008, ha estat una de les més llargues i devastadores de les últimes dècades. Era del tot inevitable que aquella situació acabés impregnant la societat i la literatura", ha explicat el departament de Cultura.

El dia 6 de maig serà el torn d'Antoni Vidal amb la seva conferència 'Creant universos literaris des de la perifèria', en la qual participaran també Maria Barbal, Luciano Lamberti i Mariano Quirós, els qui "han construït una obra sòlida i brillant a partir d'una mirada coneixedora de la perifèria i que observa la ciutat com un lloc de contrastos, no desitjable o de possible adopció".

Aina Bestard conduirà el 7 de maig el taller infantil "Què s'amaga dins...?', en el qual "els nens, a través de lupes especials, veuran coses no visibles a simple vista".

Finalment, a través de la línia d'ajudes de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el trio musical Eva Fernández viatjarà també a la Fira del Llibre de Buenos Aires i actuarà el dimecres 8 de maig. La cantant i saxofonista presentarà 'Jo pregunto' i ho anuncia com "el primer projecte liderat per ella mateixa, reafirmant el seu compromís amb la sensibilitat i la creativitat a l'hora de fer música".