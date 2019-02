Una setentena de persones es concentren davant la presó de Palma en defensa de la seguretat privada a les presons

Publicado 18/2/2019 15:01:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una setentena de persones s'han concentrat aquest dilluns davant la presó de Palma en una manifestació convocada per la Federació de Treballadors de Seguretat Privada de l'USO (FTSP-USO) a les Illes per defensar la seguretat privada a les presons i, en aquest sentit, "protestar per la decisió del Govern de substituir els Vigilants de Seguretat de les Presons per personal de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

En un comunicat emès per la FTSP-USO, s'ha informat que la concentració es troba emmarcada dins del calendari d'accions que s'han marcat per intentar revertir aquesta proposta que, al seu judici, "deixarà a prop de 1.000 pares de família en l'atur, entre ells, 50 i 60, concretament, a Balears".

"Estem totalment en contra d'aquesta decisió política, ja que no es pot definir d'una altra manera, que l'única cosa que implica serà restar efectius a la seguretat ciutadana en destinar recursos a unes funcions completament cobertes amb Seguretat Privada", han reivindicat.