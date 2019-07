Signat a Raixa l'acord per formar govern en el Consell, que tindrà nou conselleries, cinc del PSIB

Actualizado 5/7/2019 15:06:47 CET

Cada partit podrà disposar d'un conseller no electe, que en el cas de MÉS serà Jaume Alzamora

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La futura presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera (PSIB), i les futures vicepresidentes, Bel Busquets (MÉS) i Aurora Ribot (Unides Podem) han signat aquest divendres a la finca pública de Raixa l'acord per formar govern en la institució insular, que tindrà nou conselleries, de les quals cinc estaran gestionades pels socialistes i les altres quatre pels seus socis de govern.

Segons han indicat en declaracions als mitjans després de signar l'acord, cada partit podrà disposar d'un conseller executiu no electe, que en el cas de MÉS serà Jaume Alzamora, al capdavant de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Joventut. Per la seva banda, Podem i el PSIB no han avançat encara els noms, sinó que esperaran el dilluns, quan la presidenta ferma el decret amb els nomenaments.

Catalina Cladera, exconsellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern, serà la presidenta del Consell de Mallorca que es constituirà aquest dissabte, mentre que Bel Busquets serà la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística i Aurora Ribot la vicepresidenta segona i consellera de Transició Ecològica.

Així, Podem gestionarà les àrees de Mobilitat i Transició Ecològica (que inclou Medi ambient i Residus), MÉS tindrà Cultura i Desenvolupament Local i el PSIB les Consellerias de Presidència, Hisenda i Funció Pública (que inclou Emergències), l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials, Territori, i Turisme i Esports.

"EL CONSELL TINDRÀ VEU DE DONA"

Durant l'acte, Cladera ha remarcat que amb la foto a Raixa demostren que "el Consell tindrà veu de dona" i s'ha compromès a apostar "de forma decidida per la igualtat". El cap de llista del PSIB en les eleccions a Mallorca també ha repassat diferents aspectes de l'acord, una suma dels programes de les tres formacions progressistes, com la reducció de residus, la "sostenibilitat social", la cultura i la participació.

Així, Cladera s'ha proposat treballar per donar "un impuls al Consell de Mallorca perquè sigui una administració més àgil, més útil i un referent a Mallorca de totes aquestes polítiques".

Per la seva banda, Busquets ha confiat que siguin capaços de fer que el Consell "sigui el veritable govern de Mallorca", i ha advocat per treballar perquè rebi noves competències en matèria de turisme i mobilitat. "La mateixa institució que planifica les infraestructures ha de planificar la mobilitat a través del transport públic per carretera", ha argumentat.

Busquets també ha indicat que aposten per que la cultura i la llengua catalana siguin "motor tant de cohesió social" com "un repte més cap a la diversificació" econòmica.

Finalment, Ribot ha celebrat que aquest nou pacte assegura que les polítiques progressistes vagin "més enllà d'una legislatura". "La ciutadania de Mallorca va escollir que arribéssim a un acord per seguir endavant", ha emfatitzat. La representant de Podem ha insistit que volen un Consell "que posi la vida al centre de l'agenda política", que "no deixi a ningú enrere" i que "consolidi les polítiques del canvi".