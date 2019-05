La signatura d'hipoteques sobre habitatges cau un 19,3% a Balears

Publicado 29/4/2019 10:13:52 CET

La signatura d'hipoteques sobre habitatges ha caigut un 19,3% a Balears al febrer en comparació al mateix mes de 2018, enfront de l'increment del 9,2% de la mitjana nacional, i va arribar a les 791 constituïdes, segons les dades difoses aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, Balears se situa com la primera comunitat on més va retrocedir la constitució d'hipoteques en el segon mes de l'any, seguida per Navarra (-10,6%) i Cantàbria (-14,6).

En termes mensuals, la signatura d'hipoteques es va reduir en Balears un -12,3%, dos punts per sota el conjunt del país (-15,8%).

Per constituir les 791 hipoteques sobre habitatges, les entitats financeres van prestar 125,1 milions d'euros.

DADES NACIONALS

A Espanya, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 31.018 el passat mes de febrer, xifra un 9,2% superior a la del mateix mes de 2018.

Amb aquest repunt interanual, que és més de 13 punts inferior al registrat al gener (+22,5%), la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena onze mesos de taxes positives.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va pujar un 2,9% respecte a febrer de 2018, fins als 123.911 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 12,3% en taxa interanual, fins a situar-se en 3.843,4 milions d'euros.

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va arribar el passat mes de febrer al 2,62%, enfront del 2,65% del mateix mes de 2018, amb un termini mitjà de 23 anys.

En termes mensuals (febrer sobre gener), el nombre d'hipoteques sobre habitatges va retrocedir un 15,8%, el seu major descens en un mes de febrer en almenys cinc anys. El mateix passa amb el capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques, que va baixar un 13,8% al febrer en relació al mes anterior.