El Sindicat de Tècnics d'Infermeria es personarà en defensa dels sanitaris d'emergències agredits

Publicado 10/7/2019 14:31:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria SAE ha anunciat que es personarà en defensa dels sanitaris d'emergències agredits aquesta nit, així com en altres casos d'agressions a tècnics sanitaris ocorreguts a les Illes.

En un comunicat, el sindicat ha alertat que les dues últimes víctimes eleven a nou el nombre de professionals del SAMU de Balears que han sofert una agressió en els últims tres mesos. Són onze en el que va d'any.

Per això, el sindicat s'ha posat a la disposició dels seus afiliats per oferir-los assessorament jurídic.

El secretari d'Acció Sindical de SAE a Balears, Alejandro Juan Alonso, ha alertat que aquests treballadors s'exposen "diàriament" a "situacions compromeses i arriscades" a causa de les característiques assistencials de la unitat. Per això, el sindicat s'ha compromès a treballar amb l'Administració "perquè s'implementin les accions necessàries que protegeixin als TES d'aquest servei".

"Tots els professionals tenen dret a exercir el seu exercici professional amb plenes garanties de seguretat", ha defensat el secretari d'Acció Sindical, que ha avançat que emprendran totes les mesures legals oportunes "per garantir aquest dret i posar a zero el marcador de les agressions físiques i verbals.

L'últim episodi ha ocorregut aquesta matinada mentre dos tècnics assistien a un home per una intoxicació etílica al carrer Eusebio Estada de Palma. Segons ha indicat SAE, una de les professionals va ser increpada verbalment pel pacient, qui, a més, li va provocar una dermoabrassió en el braç. L'altre treballador sofreix una tendinitis com a conseqüència dels moviments emprats per subjectar al pacient i calmar-lo mentre arribava la policia, segons el sindicat.

Després de l'agressió, els tècnics van sol·licitar la presència de la Policia Nacional, que es va personar en el lloc dels fets i va procedir a la detenció del subjecte.

Aquest dimarts, SAE també va condemnar una agressió verbal soferta per una Tècnic en Cures d'Infermeria a l'Hospital Verge de la Salut. La dona va ser increpada per un familiar d'un dels pacients ingressats quan estava realitzant unes cures.