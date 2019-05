Sis habitatges públics a Balears estaran a disposició de dones víctimes de violències masclistes

Publicado 13/5/2019 13:52:45 CET

L'Institut Balear d'Habitatge (Ibavi) ha cedit aquest dilluns a l'Institut Balear de Dona (IBDona) sis habitatges situats a Mallorca (4), Menorca (1) i Eivissa (1) perquè es posin a disposició de dones víctimes de violències masclistes.

En un comunicat emès per la Conselleria de Presidència, s'ha informat que l'objecte d'aquest conveni és la cessió gratuïta i temporal de la gestió i l'administració d'aquests habitatges.

Més concretament, cinc se cedeixen a víctimes que hagin dut a terme un procés de recuperació i que necessitin un habitatge per poder dur a terme la seva vida autònoma.

I la restant, per la seva banda, se cedeix amb la finalitat d'ampliar les places d'allotjament temporal per a víctimes de tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual.

En el cas dels cinc pisos per a dones víctimes de violència de gènere, se signarà un conveni amb les institucions competents, i pel que fa a l'habitatge per a la víctima de tràfic, estarà gestionada per l'entitat Casal Petit, que actualment ja gestiona un altre pis amb aquesta finalitat.

Finalment, per dur a terme el control i la supervisió del compliment d'aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment amb les funcions de vetllar per al seu compliment i resoldre possibles discrepàncies.

A la signatura de conveni han assistit la consellera de Presidència, Pilar Costa, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, la directora de l'Ibdona, Rosa Cursach i la gerent de l'Ibavi, Maria Antònia Garcías. El conveni té una vigència de quatre anys, prorrogables per un màxim de quatre anys més.