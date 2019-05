La SMAP ofereix 50 abonaments per a cotxes i motos a Comtat del Rosselló per a residents de l'eix Tous Ferrer-Velázquez

Publicado 23/5/2019 14:29:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) oferirà un màxim de 50 abonaments per a cotxes i motos a Comtat del Rosselló a preus reduïts per als residents de l'eix Tous Ferrer-Velázquez i tota la zona ORA 1-3.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la mesura, que suposa una reducció d'entre un 40 i un 48 per cent en el preu ordinari dels abonaments, acompanya les obres que convertiran Velázquez en un carrer per a vianants i a la reurbanització de Tous Ferrer, que començaran les properes setmanes.

Les places s'adjudicaran per rigorós ordre d'arribada a partir de dia 29 de maig de 2019. Per optar serà necessari disposar del distintiu per a residents a la zona ORA 1-3.

D'aquesta manera, l'SMAP oferirà fins a 50 abonaments de 24 hores per als set dies de la setmana a 75 euros el mes, xifra que suposa una rebaixa del 40 per cent.

A partir de l'1 de gener de 2020, podran obtenir un abonament anual a 65 euros el mes, amb una reducció del 48 per cent.

Al carrer Velázquez on, fins ara, només es podia aparcar de les 20.00 a les 09.00 hores de dilluns a divendres i els dissabtes a partir de les 14.00 hores, es perdran 22 places d'aparcaments. A Tous i Ferrer, 18 places i es mantindran els càrregues i descàrregues i l'aparcament per a motocicletes.

Cal recordar que aquesta zona té la major concentració d'aparcament subterrani de Palma, amb 636 places a Plaça d'Espanya, 380 al Mercat de l'Olivar, 444 a Comtat del Rosselló i unes 700 als Geranis. En total, més de 2.1000 places.

La Junta de Govern del 8 de maig va adjudicar les obres per un import de 353.165 euros. L'actuació a l'eix Tous Ferrer-Velázquez consistirà a augmentar l'amplària de la vorera dels nombres parells del carrer Tous i Ferrer, que incorporarà arbrat.

El carrer Velázquez, per la seva banda, es reconvertirà de forma definitiva en zona per a vianants que es compatibilitzarà amb la circulació de bicicletes. Es plantaran arbres i el carrer s'aixecarà per conformar una plataforma única.

El ple del mes de juliol va aprovar que a Velázquez s'apliqui el pla d'usos per a zones de vianants que va aprovar l'àrea d'Urbanisme perquè ha un equilibri entre l'oferta d'oci i el descans dels veïnats.

La proposta es basa en dues mesures del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS): la 2, on es marca la necessitat d'incrementar els carrers per a vianants, i la número 36, on s'especifica que, a mesura que l'Ajuntament recuperi els aparcaments en concessió, pugui destinar-los als residents i recuperant espai per als vianants.

El projecte conté treballs de pavimentació, drenatge, enllumenat, mobiliari, jardineria, regueró, seguretat i control, a més de la gestió dels residus.

D'entre tots, el que ocupa el 54% del pressupost i grossor de l'actuació és la nova pavimentació.

Arriba a uns 1.500 metres lineals, 650 metres del carrer Tous i Ferrer i 850 metres de Velàzquez, i suposarà actuar sobre un àmbit de 2.395 metres quadrats.

En tots dos carrer s'inclourà un nou projecte de junta que permetrà generar un paviment amb elements herbacis d'aproximadament d'uns 350 metres quadrats.