Solivellas celebra aquest dijous el seu primer acte com a delegada de Cultura assistint a la Gala Lírica de la Simfònica

Publicado 24/7/2019 19:35:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura del Govern, Catalina Solivellas, assisteix aquest dijous a la 'Gala Lírica' de l'Orquestra Simfònica de Balears, un concert que tindrà lloc al Castell de Bellver i que serà el primer acte de Solivellas des que accedís al càrrec divendres passat, quan el Consell de Govern la va nomenar titular de la delegació de Cultura.

Així, Solivellas assistirà aquest dijous a les 21.30 hores al concert emmarcat en el Festival de Bellver i possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Onuart. El concert comptarà amb la participació de la soprano Maria Mudryak i el baríton Amartuvshin Enkbath, sota l'adreça de Pablo Mielgo.

Cal recordar que la nova estructura de l'Executiu no compta amb una Conselleria de Cultura, sinó que l'àrea s'ha integrat en la Conselleria de Presidència. En lloc d'una Direcció general, el Govern per a l'etapa 2019-2023 va crear una Delegació de la Presidència per a la Cultura, assimilada en rang.

Al capdavant de la delegació, Solivellas s'encarrega, entre altres funcions, de la difusió i foment de la cultura, promoció en l'exterior, llibres i propietat intel·lectual, biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals, patrimoni històric, registre de béns d'interès cultural i l'oficina Film Commission.