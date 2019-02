Son Espases estrena vuit habitacions a l'àrea d'Oncologia Pediàtrica

Publicado 13/2/2019 18:59:25 CET

L'Hospital Universitari de Son Espases ha finalitzat les obres de vuit habitacions adaptades per a nens amb càncer i els seus familiars, de l'àrea d'Oncologia Pediàtrica, unes obres que han suposat una inversió d'un total de 395.434,85 euros per part de la Conselleria de Salut.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat que aquestes accions entren dins de la voluntat de millora de les infraestructures sanitàries d'aquesta legislatura i s'efectuen per a complir "amb el compromís de nens pacients que necessiten uns espais lluminosos i més humans" en moments "complicats", com és una malaltia com el càncer.

Les habitacions de nova obra, de 21,75 metres quadrats, compten amb una terrassa, que es convertirà en una zona d'esbarjo. A més, en dues de les vuit habitacions s'ha instal·lat un sistema de pressió negativa per a pacients immunodeprimits.

El projecte ha estat dissenyat per l'arquitecta Elisa Valero, especialitzada en la llum i l'arquitectura per a nens, especialment en hospitals pediàtrics.

Fins ara, els nens que havien de completar el tractament amb un trasplantament de medul·la òssia ingressaven en la planta d'Hematologia d'Adults i, una vegada recuperats -al cap d'un mes o un mes i mig-, tornaven a la planta de Pediatria. Amb aquestes dues habitacions, aquests pacients quedaran ingressats a Pediatria.

La presidenta Armengol ha valorat la reforma i ha assegurat que "suposa una millora importantíssima en el procés de recuperació dels nens". En aquest sentit, ha destacat que "un dels temes prioritaris d'aquest Govern ha estat el de dignificar i humanitzar la sanitat pública", ja que "ningú pot quedar al marge i, molt menys, els nens que sofreixen malalties greus".

A la Unitat d'Oncologia Pediàtrica de Son Espases s'atenen cada any entre 25 i 30 casos nous. Encara que el nombre d'ingressos és variable, la mitjana diària és de 6-8 nens ingressats. Els diagnòstics principals són les leucèmies agudes, que és el tumor pediàtric més freqüent, seguides dels tumors cerebrals.