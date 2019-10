Son Espases inaugura una exposició de còmics centrada en els trastorns de la conducta alimentària

Publicado 10/10/2019 14:38:54 CET

L'Hospital Universitari de Son Espases ha inaugurat aquest dijous, 10 d'octubre, una exposició d'11 còmics, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

Les obres han estat creades per joves que són ateses pel Programa Especialitzat en Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència (Ibsmia) i narren les raons per les quals han arribat al servei i han precisat un tractament específic.

Des d'agost del 2018 fins a agost del 2019, els professionals d'aquest programa van atendre 1.154 consultes externes, entre primeres (58) i successives (1.096), de psiquiatria, psicologia i infermeria.

A més, 21 pacients van ingressar en l'Unitat d'Hospitalització Breu i 28 van acudir a l'Hospital de Dia.

Aquest dijous, el director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Josep Pomar, i la directora de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència, Isabel Flórez, han estat els encarregats d'inaugurar l'exposició.