Stop Desnonaments denuncia càrregues policials a un desallotjament a Palma

Malgrat l'oposició dels 70 veïns i activistes reunits, finalment, el pis ha estat desallotjat

Stop Desnonaments ha denunciat públicament càrregues policials aquest dilluns durant el desallotjament dels inquilins d'un habitatge al carrer Onofre Jaume de Palma "a pesar que els pagaments estan al dia".

Segons han informat des d'aquesta plataforma ciutadana, a les 09.00 hores s'han presentat tres furgons de la Policia Nacional al carrer i han tallat l'accés a l'edifici.

A les 12.00 hores, els efectius policials han pujat cap a l'immoble i han carregat contra els veïns que han intentat detenir-los, han assegurat des de Stop Desnonaments. Malgrat l'oposició dels 70 veïns i activistes reunits, finalment, el pis ha estat desallotjat.

En declaracions a Europa Press, un dels portaveu de Stop Desnonaments, Joan Segura, ha explicat que aquest és el tercer intent de desallotjament en "un cas en el qual està tot pagat". "De fet, en el jutjat hi ha més diners consignats del que hi hauria d'haver", ha assegurat.

Segons ha remarcat, s'ha incorregut en "l'engany" i s'han realitzat "coaccions" per poder realitzar "aquest desnonament 'exprés'" pel que, tal com ha avançat, portaran el cas per la via judicial i demanaran fins i tot responsabilitats penals.