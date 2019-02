Successos.- Un accident sense ferits provoca retencions a primeres hores a l'autopista de Llevant i la Via de Cintura

Publicado 14/2/2019 12:05:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un accident entre diversos vehicles a primeres hores del matí a l'autopista de Llevant (Dt.-19) ha provocat aquest dijous retencions en aquesta mateixa via i la Via de Cintura (Dt.-20), on ja s'ha normalitzat el trànsit, segons fonts del Departament insular de Territori i Infraestructures de Mallorca.

L'accident ha ocorregut sobre les 8.00 hores en el sentit cap a Llucmajor, entre l'Aeroport de Son Sant Joan i Son Oms. Segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil, s'ha tractat d'una col·lisió per abast entre diversos vehicles i només s'han registrat danys materials.

No obstant això, l'accident bloquejava la calçada i això, a més de col·lapsar la Dt.-19, ha comportat també embossos a la Via de Cintura.

Efectius de la Guàrdia Civil han acudit al lloc per controlar el trànsit, que ja s'ha normalitzat.