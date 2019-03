Successos.- Detenen una menor per extorquir a una altra enviant-li prop de 1.000 missatges demanant diners i roba

Publicado 6/3/2019 16:42:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut una menor per extorquir a una altra menor en enviar-li prop de 1.000 missatges de mòbil en to amenaçador i despectiu en els quals li demanava quantitats de diners, roba i calçat i en els quals amenaçava d'agredir-la si no ho feia.

Així han informat fonts policials a través d'un comunicat en el qual han detallat que les quantitats de diners, exigides per la menor detinguda i per una altra menor inimputable al tenir menys de 14 anys, oscil·laven entre els 15 i els 40 euros.

Quan la víctima es va negar a lliurar més diners, les dues menors van agredir la víctima en un parc de Son Ferriol, propinant-li cops, cops de puny i estirades de pèl fins que van ser separades per uns amics que van presenciar els fets.

La policia imputa a la detinguda un presumpte delicte d'extorsió i en les properes hores passarà a disposició judicial, mentre que, en el cas de la menor de 14 anys, la Policia Nacional ha donat compte a Fiscalia de Menors.