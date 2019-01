El superàvit a Balears se situa en el 0,28% del PIB fins a novembre

Publicado 29/1/2019 16:26:40 CET

Les comunitats registren un superàvit del 0,11% del PIB, encara que set d'elles tenen dèficit

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat un superàvit de 87 milions d'euros al novembre de 2018, la qual cosa equival al 0,28 per cent del Producte Interior Brut (PIB) i implica un descens respecte al mateix període de fa un any, quan hi havia un percentatge del 0,71 per cent i 216 milions d'euros, segons les dades fetes públics pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Es tracta del setè superàvit públic més alt per comunitats, superat per País Basc (+0,97%), Canàries (+1,44%), Astúries (+1,03%), Galícia (+0,52%), Catalunya (+0,14%) i Comunitat de Madrid (+0,09%), respectivament. Per sota, es troba Andalusia (+0,05%), La Rioja (+0,56%) i Cantàbria (+0,08%).

D'altra banda, les set comunitats restants van presentar un dèficit fins a novembre, encapçalades per la Comunitat Valenciana (-0,78%), seguida de Múrcia (-0,76%), Castella-la Manxa (-0,41%), Navarra (-0,16%), Extremadura (-0,06%), Castella i Lleó (-0,05%) i Aragó (-0,02%).

A nivell nacional, el dèficit del conjunt de les administracions públiques, excloses les corporacions locals, es va situar en l'1,49% del PIB fins a novembre de 2018, mancant només un mes per tancar l'exercici, fins als 18.048 milions d'euros, un 28,5% menys que en el mateix període de l'any anterior.

Segons les dades, aquesta millora dels 'nombres vermells' és conseqüència d'un creixement dels recursos no financers del 6,7%, destacant l'augment del 7,5% dels impostos i del 4,9% de les cotitzacions socials.

Per la seva banda, les ocupacions van augmentar a menor ritme, un 4,3%, debut fonamentalment a l'increment del 13,9% de la formació bruta de capital fix, així com de l'alça del 4,1% de les prestacions socials i del 3,3% de la remuneració dels assalariats.

Els interessos reportats fins a novembre ascendeixen a 26.722 milions d'euros, una xifra molt similar a la registrada en el mateix període de l'any anterior. Descomptant el seu efecte, s'obté un superàvit primari de 8.667 milions, enfront del superàvit de 1.031 milions obtingut en el mateix període de l'exercici anterior.

Per administracions, el dèficit de l'Administració Central va ascendir al novembre a 12.540 milions, la qual cosa suposa una reducció del 29,6%, una xifra que equival al 1,03% del PIB, enfront de l'1,53% de novembre de 2017. Si s'inclou l'ajuda a institucions financeres, el dèficit de l'Administració Central seria de l'1,04% del PIB.

Del seu costat, el conjunt de les comunitats autònomes ha passat de registrar un superàvit de 363 milions al novembre de 2017 (el 0,03% del PIB) a un resultat positiu de 1.341 milions en el mateix període de 2018, el 0,11% del PIB. Les despeses d'aquestes administracions s'han incrementat un 4,8% interanual, mentre que els recursos van augmentar un 5,5%.

En aquesta evolució, explica Hisenda, han influït de manera determinant els majors recursos nets procedents del sistema de finançament autonòmic, que van créixer un 3,8%, la qual cosa suposa 3.514 milions d'euros més que l'any anterior.

També destaquen els recursos procedents de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), que s'eleven un 10,1% respecte a novembre de 2017.

Finalment, els fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit de 6.849 milions d'euros, la qual cosa equival al 0,57% del PIB i suposa 0,10 punts percentuals menys que en el mateix període de l'any anterior. Els recursos es van incrementar un 5,3%, destacant el fort augment de les cotitzacions, que creixen un 5,3% en el conjunt del subsector i sumen 6.433 milions d'euros més.