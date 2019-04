Surten a licitació les obres de rehabilitació del carrer Major de Calvià

Publicado 24/4/2019 17:31:08 CET

Està previst que les obres comencin després de l'estiu

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la rehabilitació integral del carrer Major del municipi de Calvià, que suposarà una semi-peatonalització en el tram que va des del carrer batle Jaume Martorell fins a la plaça de la Vila, han sortit a licitació aquest dimecres, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Des del Consistori han explicat que la previsió és que les obres s'iniciïn després de l'estiu i preveuen el soterrament de la xarxa elèctrica, la renovació de la xarxa d'enllumenat públic, la renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram i la implantació d'una xarxa de pluvials.

Així mateix, en la superfície, hi haurà una nova pavimentació de voreres i calçada que estaran en un mateix nivell, així com la plantació d'arbres i la dotació de mobiliari urbà.

MÉS VIANANTS I MENYS COTXES Al CENTRE DEL MUNICIPI

El tram de carrer que es rehabilitarà serà zona Acire, controlat amb càmeres, al que podran accedir en vehicle tots els veïns del carrer Major, carrer sor Rosenda i els veïns de carrers a les quals solament es pugui accedir a través del carrer Major.

Així mateix, podran accedir persones amb mobilitat reduïda o veïns que hagin d'accedir sovint per situacions determinades com haver de carregar amb grans caixes en la farmàcia, per exemple.

També podran passar per aquest carrer els proveïdors de comerços i restaurants i transport públic.

La conversió d'aquest tram del carrer Major de Calvià en Acire permetrà una accessibilitat total prioritzant el trànsit per als vianants sobre el trànsit rodat, per la qual cosa suposarà una reubicació de places d'aparcament.

En aquest sentit, s'adequarà un solar del carrer de sa Costeta en el qual s'habilitaran 48 places d'aparcament enfront de les 20 que actualment existeixen en el tram del carrer Major.