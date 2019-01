Susana Mora presenta la seva precandidatura per encapçalar la llista del PSOE al Consell de Menorca

Publicado 11/1/2019 14:00:56 CET

MENORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PSOE de Menorca i consellera d'Ordenació Territorial i Turística i presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, ha presentat aquest divendres la seva precandidatura per revalidar el govern d'esquerres i encapçalar la llista dels socialistes en l'administració insular.

Mora ha presentat que es torna a presentar amb "més força, coratge i il·lusió per seguir construint una societat igualitària i plural on les oportunitats arribin a tots els menorquins, sempre treballant des del compromís i coordinació amb totes les institucions".

En aquesta línia, la precandidata ha fet un balanç positiu del què ha suposat que els socialistes estiguin al Govern dins de les institucions i ha posat especial èmfasi en què necessiten "quatre anys més de legislatura per seguir construint una Menorca encara millor, així com per continuar consolidant projectes que milloren la vida dels nostres ciutadans".

En relació al calendari de primàries del PSOE i sobre els municipis majors de 20.000 habitants, Maó i Ciutadella, les precandidatures hauran de procedir a la recollida d'avals entre la militància entre avui i el dia 23.

En aquest punt, si només s'ha presentat una precandidatura i el recompte d'avals és vàlid, es proclamarà oficialment la candidatura entre el 24 i el 25 de gener. Per la seva banda, els municipis menors de 20.000 habitants tenen fins al dia 3 de març per presentar candidatura.