Suspesa de nou la citació per al judici a policies locals per festes en Tito's

Entre altres investigats, Cursach ha acudit aquest dijous als Jutjats d'Avinguda Alemanya

El Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma ha tornat a suspendre la citació en el judici per suborn per festes en la discoteca Tito's en el qual estan investigats diversos policies locals, així com l'empresari, Bartolomé Cursach, i varis dels seus directius.

En una vista que ha tingut lloc aquest dijous, el jutge instructor Miguel Florit ha decidit ajornar la convocatòria d'aquest judici, que se celebrarà amb jurat, fins al divendres de la setmana que ve a les 10.00 hores a causa que no han comparegut varis dels advocats defensors i dels investigats.

Malgrat això, numeroses defenses i els seus clients, entre ells Cursach, han acudit aquest dijous per rebre la citació d'obertura de judici oral, després de ser estat citats la setmana passada després d'una primera convocatòria en la qual aquest empresari i els seus directius no havien estat inclosos.