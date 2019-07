La taxa turística setmanal a Baleares pot arribar als prop de 30 euros

Publicado 20/7/2019 16:41:55 CET

A Espanya solament Balears i Catalunya apliquen aquest cost extra en els allotjaments

París va pujar 12% la seva taxa turística en tots els tipus d'allotjament

Les taxes turístiques de les principals ciutats europees han registrat una pujada generalitzada aquest estiu, així mentre París ha pujat les seves taxes un 12%, altres ciutats com Niça han registrat alces de fins a un 400%. A Espanya solament Balears i Catalunya apliquen aquest cost extra en els allotjaments que pot arribar a aconseguir els 30 euros en allotjaments d'una setmana, segons una anàlisi de liligo.com.

La pujada ha estat generalitzada a pràcticament totes les ciutats europees. Així, Lisboa va pujar un 100% el preu de la seva taxa turística passant d'1 euro per nit i persona a 2 euros fins a un màxim de set nits consecutives, mentre que la regió de l'Algarve ha començat a cobrar aquest estiu una taxa d'1,5 euros per persona i nit.

Amsterdam ha passat de cobrar el 5% del total del cost de l'habitació al 7% i altres ciutats com Eindhoven o Rotterdam també registren pujades importants aquest estiu. Altres països que han registrat alces significatives aquest estiu són Croàcia, Eslovènia i Itàlia.

ALEMANYA, ITÀLIA, BÈLGICA I HOLANDA ELS MÉS CARS.

A Alemanya cada estat federat alemany té la seva pròpia taxa turística. Per exemple, a Berlín i Colònia es grava d'acord a un percentatge (5%) del total de la factura de l'allotjament. A Hamburg tenen diferents taxes que van des dels 0,50 cèntims als 4 euros d'acord al tipus d'allotjament.

A Holanda utilitzen el mateix criteri que a Berlín. A Amsterdam han pujat la taxa del 5 al 7% del total de la factura de l'allotjament. En Eindhoven aquesta taxa és de 3,5% i en Rotterdam de 6,5%.

Itàlia té taxes turístiques semblants que van des dels 4 als 7 euros com és el cas de Roma, o de 3 als 5 euros com Nàpols o Florència. L'excepció és Milà, que té una taxa que fluctua entre els 3 i els 5 euros però amb una reducció del 50% en l'import durant l'estiu. Roma, Nàpols i Milà han pujat la seva tarifa mínima de 2 a 3 euros.

BALEARS I CATALUNYA, LES ÚNIQUES A ESPANYA.

Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca tenen tarifes que van des dels 4 euros per persona i nit en hotels de cinc estrelles, 3 euros pels de quatre, 2 euros pels de dos i tres estrelles i 1 euro per a hostals, pensions, posades o altres infraestructures turístiques com a càmpings, albergs o refugis.

Pel que fa als apartaments de lloguer turístic, Balears cobra 4 euros pels habitatges de quatre claus superior, 3 euros pels de tres claus superior i 2 euros pels de dues i tres claus. El govern de Balears recapta al voltant de 120 milions d'euros per any amb aquest impost.

Catalunya compta amb una taxa diferent per a Barcelona i per a la resta de la comunitat autònoma. Barcelona cobra 2,25 euros per a hotels de cinc estrelles, 1,10 euros pels de quatre i 2 euros pels de tres o menys estrelles. Els apartaments turístics paguen una única taxa per persona i nit de 2,25 euros.

La resta de Catalunya compta amb tarifes semblants, 2,25 euros per als establiments de cinc estrelles, 0,90 cèntims pels de quatre estrelles i quatre estrelles superior i 0,45 per a la resta d'allotjaments i equipaments turístics. Fora de Barcelona, els apartaments turístics tenen una taxa de 0,90 cèntims per persona i nit.

UNA TENDÈNCIA MUNDIAL A l'ALÇA.

Edimburg, Algarve, Kíev, Tòquio, Venècia són clars exemples de ciutats que han començat a implementar l'impost turístic o 'city tax' aquest 2019. Però altres destinacions com Londres, Oxford, Tenerife o Canàries estan debatent si començar a cobrar aquest impost en 2020.

Aquestes pujades no solament afecten a destinacions europees, per exemple, des del passat 7 de gener, els qui visitin el Japó han d'abonar una taxa extra de 1.000 iens (una mica més de 7,50 euros) per sortir del país. L'import es carrega directament en el bitllet d'avió del turista.

Nova Zelanda ha començat a cobrar aquest any 35 dòlars neozelandesos com a concepte de taxa turística a cada viatger. La majoria de les destinacions del caribe ja cobren també algun impost turístic.

En destinacions asiàtiques com Bali s'ha de pagar 10 dòlars de taxa turística i en uns altres com Malàisia aquest impost ascendeix a uns 2 euros per nit i persona. Als Estats Units el mateix. En algunes ciutats com Houston l'impost turístic allí anomenat 'occupancy tax' és del 17% de l'import total de la factura de l'allotjament.