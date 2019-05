El Teatre Principal estrena aquest divendres l'òpera 'Los Elementos', del compositor mallorquí Antoni Literes

Publicado 15/5/2019 17:15:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal estrena aquest divendres l'òpera barroca 'Los Elementos' del compositor mallorquí Antoni Literes, una obra de la música barroca espanyola que arriba a Palma de la mà de la formació 'Forma Antiqva', dirigida per Aarón Zapico i amb direcció escènica de Tomás Muñoz, segons ha informat el Consell de Mallorca en una nota.

L'òpera, presentada aquest dimecres al costat del conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, i el director del Teatre Principal, Carlos Forteza, s'inclou en la 33a Temporada d'Òpera i Dansa del Principal.

Així, l'obra és una producció de la Fundació Juan March i el Teatre de la Zarzuela que es va estrenar al febrer de 2018 a Madrid i que ara arriba a Palma en dues funcions: l'estrena d'aquest divendres i el dissabte 18, ambdues a les 20.00 hores. 'Los Elementos' compta amb les veus de les sopranos Olalla Alemán, Aurora Peña, Eugenia Boix, Soledad Cardoso i Lucía Martín-Cartón, així com la mezzo Marifé Nogales i el ballarí Rafael Rivero.

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL

Per la seva banda, Miralles ha assenyalat en roda de premsa el treball del Principal en la recuperació del patrimoni musical d'autors mallorquins mentre que Forteza ha destacat que 'Los elementos' és un exemple "paradigmàtic" d'òpera de càmera del barroc espanyol. En la mateixa línia, Zapico ha subratllat la "valentia" del Principal per apostar per un repertori poc conegut.

Des del Consell han recordat que Literes (Artà, 1673 - Madrid, 1747) és considerat com el gran autor del barroc espanyol. Es va traslladar de petit a Madrid per estudiar música, on va iniciar una carrera que ho va portar a ser mestre de la Capella Real de Madrid.

Segons ha explicat Muñoz, l'òpera podria interpretar-se com un "clam" per donar la benvinguda a Felipe V i a la dinastia borbònica que els elements esperen amb ànsia perquè volen deixar enrere les tenebres d'èpoques passades.

De fet, l'òpera va sorgir com un divertiment que Literes va dedicar a la duquessa de Medina de les Torres per al seu aniversari. Es creu que es va estrenar el 1718 i que es va fer un repertori exclusivament en femení i una orquestra de dimensions reduïdes, segons ha assenyalat el Consell.