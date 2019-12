El TIB de la zona Ponent de Mallorca comptarà amb una línia nova que unirà Santa Ponça, Andratx i Valldemossa

Publicado 12/12/2019 16:19:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentat aquest dijous el nou servei de Transport Públic Interurbà (TIB) a la Zona Ponent de Mallorca i ha destacat algunes millores com, per exemple, la reducció dels temps de trajecte en algunes línies, com la que connecta Palma amb el Port d'Andratx o amb Peguera, o les noves connexions com la de Santa Ponça, Andratx i Valldemossa.

Més concretament, el servei comptarà amb 50 busos nous de gas natural comprimit i amb cinc busos híbrids-elèctrics, a més de disposar de 20 d'ells de 18 metres que generaran més places per vehicle. Es recarregaran en una gasinera en el municipi de Calvià i hi haurà dos pantògrafs.

L'oferta també s'incrementarà en un 65,6 per cent de quilòmetres recorreguts i d'un 90 per cent de serveis. Les quatre línies que reduiran el temps de trajecte, entre 10 i 15 minuts, són Palma-Port d'Andratx, Palma-Andratx, Palma-Camp de Mar, i Palma-Peguera.

A més, l'actual L102 des de Port d'Andratx fins a Palma es divideix en línies, igual que succeirà amb l'actual 104 que uneix Peguera amb Magaluf i Palma. El servei de l'aeroport a l'estiu també es desdoblegarà en dues línies i es duplica l'oferta.

Pel que fa a les connexions, s'integrarà una nova línia que circularà de març a octubre des de Santa Ponça fins a Valldemossa que passa per Costa de la Calma, Peguera, Camp de Mar, Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Son Maixella.

També hi haurà parada d'enllaç principal a Plaça Santa Ponça, on coincidiran set línies, i altres parades d'enllaç a Torrent d'Andratx, a CEIP Jaume I de Palmanova, a Costa d'en Blanes/Marineland, Cas Català (EMT) i UIB (metre).

El servei també contempla connectar els nuclis de Calvià entre ells amb línia directa o amb només un trasbordament a Santa Ponça o a Palmanova i, a més, tres línies urbanes que uniran tota la costa des de Port d'Andratx fins a Palma (amb connexió amb l'EMT a Cas Català)

Durant la presentació, Armengol ha estat acompanyada pel conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons; del director general de Mobilitat, Jaume Mateu; de l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, i del president de Moventia, Miquel Martí, l'empresa operadora del Lot 1.

Armengol ha assenyalat que era necessari "donar un salt qualitatiu i quantitatiu molt important per garantir el dret de la mobilitat als nostres ciutadans". "Si volem ser coneguts al món per ser sostenibles mediambientalment, tenim una assignatura pendent: el compliment de la nostra pròpia Llei de Canvi Climàtic i, per tant, canviar el sistema de mobilitat", ha dit.

Per la seva banda, Pons ha recordat que el nou servei suposa un "canvi del model de mobilitat" terrestre a Mallorca, ja que permet a l'Administració "dissenyar directament l'oferta del servei i millorar el seu seguiment".