Un total de 16 dels 73 detinguts a la festa il·legal d'Eivissa passaran a disposició judicial

Publicado 26/8/2019 17:57:45 CET

EIVISSA, 26 Ag. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 detinguts a la festa il·legal de Platges de Comte (Eivissa) passaran entre aquest dilluns i el dimarts a disposició judicial, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Josep. Als detinguts se'ls imputen delictes d'atemptat, desobediència i en contra de l'ordre públic.

La resta de detinguts, posats en llibertat, també seran citats pel jutge per la seva participació a la 'rave'. Totes les persones identificades en l'operatiu s'enfronten a possibles responsabilitats administratives.

L'alcalde Josep Marí Ribas 'Agustinet' ha destacat en roda de premsa que fins als 90 efectius de la Guàrdia Civil van participar en l'operatiu desenvolupat aquest diumenge per desmantellar la 'rave', en la qual es va agredir a les forces de seguretat, "la qual cosa va tenir conseqüències importants", ha dit l'edil.

"Va ser una sort poder coordinar un dispositiu tan ampli", ha afegit l'alcalde, que ha explicat que també van participar en l'operatiu agents de les Policies Locals de Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària, així com 22 antidisturbis procedents de València i 11 agents de la unitat de Seguretat Ciutadana amb base a Mallorca.

"L'actuació marca un posicionament de l'Ajuntament molt clar que a Eivissa no tot està permès, encara que algú ho hagi cregut així", ha dit.

Marí ha relatat que el "cert misticisme" que es respira a Eivissa "ha estat aprofitat per aquells que no ho utilitzen correctament", amb actes que posen en perill als assistents i que suposen un perill per a la flora i la fauna, erosionant un espai protegit.

"S'ha enviat un missatge clar a la ciutadania", ha reiterat l'alcalde, que ha destacat la "contundent actuació" policial que va permetre parar la festa.

Els detinguts que passaran a la disposició del jutge són els organitzadors de l'esdeveniment i instigadors de l'intent d'agressió als agents.

De fet, un guàrdia civil ha sofert el trencament de dos dits i un agent de Sant Josep també va sofrir agressions.

"Va haver-hi una situació de tensió molt important", ha afegit l'alcalde, que ha apuntat que a la festa es van detectar consums de drogues i evidències que es cobrava l'entrada.

Així mateix, ha afirmat que fins a mil persones van poder acudir a la festa organitzada prop de Sa Torre d'en Rovira.