Un total de 28 ciutats espanyoles es manifestaran durant juny i juliol per a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI

Publicado 29/5/2019 17:53:20 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 ciutats espanyoles han impulsat manifestacions durant els mesos de juny i juliol per a reivindicar els drets de les persones LGTBI, així com per a denunciar les discriminacions que sofreix el col·lectiu, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, que es celebra el 28 de juny.

Aquestes iniciatives es sumen a la manifestació estatal de Madrid, que tindrà lloc el 6 de juliol, i es duran a terme a Fuenlabrada (Madrid), el 14 de juny; Salamanca, el 15 de juny; Castelló, Murcia, Jerez de la Frontera (Cadis) i Melilla, el 22 de juny; i la Corunya, Donosti, Zaragoza, Mèrida, Màlaga, Valladolid i Palma de Mallorca, 28 de juny, segons ha informat la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).

Així mateix, participaran les ciutats de Vigo, Gijón, Santander, Logronyo, Barcelona, Segòvia, Alcalá de Henares (Madrid), Càceres, Alcázar de Sant Joan (Ciudad Real), València, Sevilla, Cartagena (Múrcia), Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canàries, el 29 de juny i Alacant, el 20 de juliol.

Sota el lema 'Majors Sense Armaris: Història, Lluita i Memòria!', aquestes marxes pretenen a més homenatjar les persones majors i la memòria històrica del col·lectiu, amb motiu del 50 aniversari de les revoltes de Stonewall Inn a Nova York, que van suposar l'origen de les mobilitzacions pels drets LGTBI.

En aquest sentit, la FELGTB ha destacat que és "fonamental" recordar el passat per a "evitar cometre els mateixos errors" i ha insistit a "no donar ni un pas enrere en drets adquirits".

Així mateix, la Federació té com a objectiu donar visibilitat a l'Orgull de Cartagena que, des dels seus orígens en 2008 després de la fundació de l'Associació de Gais, Lesbianes, bisexuals i trans activistes de Cartagena i Comarca (GALACTYCO) ha augmentat la seva importància i impacte en la societat espanyola.

L'Orgull a Balears, que se celebra a Palma, acollirà el lliurament dels premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa, un esdeveniment en el qual Ben Amics lliurarà dues figures de la cultura popular mallorquina a manera de guardó a persones, entitats o institucions que hagin defensat els drets del col·lectiu i als qui hagin destacat per la seva discriminació cap a aquest.