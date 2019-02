Un total de 282 agricultors professionals cobren les ajudes per al manteniment del paisatge agrari

Publicado 24/2/2019 11:33:24 CET

Els fons provenen de l'Impost de Turisme Sostenible

PALMA DE MALLORCA, 24 Febr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 282 agricultors professionals han cobrat les ajudes per al manteniment del paisatge agrari, una convocatòria finançada amb l'impost de turisme sostenible i dotada amb 2,9 milions d'euros del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca, s'ha executat aquesta setmana el segon pagament per un import de 834.517 euros. En total, ja s'han pagat 1.198.843 euros a 282 agricultors professionals.

La convocatòria, finançada amb fons de l'impost de turisme sostenible, està dotada amb un total de 2.900.000 euros i es va tancar el dia 30 de gener de 2019.

Segons la Conselleria, amb aquesta línia d'ajudes es pretén compensar les despeses superiors que comporta el maneig d'explotacions diversificades i reconèixer la tasca beneficiosa que desenvolupen tant en l'àmbit agrícola com en l'ecològic.

Amb aquesta convocatòria, el Govern comença a desenvolupar una de les principals novetats de la Llei agrària, aprovada el dia 15 de gener pel Parlament.

Es tracta del contracte territorial a través del com es redefineix la figura de l'agricultor i es dóna importància a la seva activitat no només com a generador d'aliments, sinó també com a pagès del paisatge.

D'aquesta manera, el camperol té garantit el suport per cobrir els costos que els representa la generació de tot un seguit d'externalitats socials i ambientals positives per al paisatge, que acaben gaudint tots els ciutadans de les Balears i els visitants que rep la Comunitat.

En total, 643 camperols professionals de Balears es van beneficiar de la convocatòria de l'any passat, que van obtenir, de mitjana, 3.925 euros. Per illes, a Mallorca es van beneficiar 453 camperols; a Menorca, 151; a Eivissa, 38, i un a Formentera.

QUÈ ÉS UNA EXPLOTACIÓ AGRÀRIA DIVERSIFICADA?

Una explotació agrària diversificada és aquella en la qual es duu a terme una gestió agrària determinada aprofitant els recursos naturals que té a l'abast d'una manera sostenible, en major o menor grau.

Aquestes tasques de reutilització dels recursos -fems, pastures- i de diversificació sovint comporten unes despeses addicionals de mà d'obra i maquinària, que no es produeixen en explotacions més intensives.

Alhora, no obstant això, aquesta gestió agrària diversificada genera serveis ambientals gratuïts que, encara que no estiguin reconeguts ni remunerats, beneficien al conjunt de la societat -l'absorció de CO2, la pol·linització per part d'abelles, la conservació del sòl fèrtil, el reciclatge de nutrients o la conservació del patrimoni genètic, com són les varietats locals i races autòctones, entre d'altres-.

Així mateix, la dispersió parcel.lària de les explotacions i la mesura de les parcel·les ha contribuït d'una manera extraordinària a la creació d'un paisatge agrari ric i divers, un sistema complex de relacions en molts àmbits entre l'ésser humà i la naturalesa denominat 'agroecosistema'.

D'altra banda, el maneig d'aquestes explotacions és econòmicament menys eficient que les explotacions amb monocultius o sense producció qualificada.

Això implica un gran desavantatge competitiu respecte d'altres modalitats d'explotació més intensives i tecnificades que es dediquen a uns pocs productes agraris.

Aquestes explotacions diversificades són el model de gestió agrària majoritari a Balears, el que estructura el territori i el que li atorga identitat.

A causa de la capacitat de reacció econòmica baixa que tenen, són les que sofreixen de manera més greu les dificultats del sector i la competitivitat que exerceixen els grans productors.