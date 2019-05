Un total de 354 nens van ser intervinguts el 2018 a l'Àrea de Salut de les Pitiuses

Publicado 23/5/2019 18:02:43 CET

EIVISSA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va practicar l'any passat un total de 354 intervencions quirúrgiques a pacients en edat pediàtrica.

En els quatre primers mesos de 2019 s'han realitzat ja 121 operacions en les especialitats de Cirurgia General, Cirurgia Pediàtrica, Otorinolaringologia, Traumatologia i Cirurgia Maxilofacial i Oral.

Les intervencions pediàtriques van suposar el 5,4 per cent del total d'intervencions en 2018, amb 6.551 operacions en el còmput global. En 2019, han suposat el 5,6 per cent de les 2.139 operacions realitzades des de gener a abril d'aquest any.

VEHICLES ELÈCTRICS PER A NENS

El Servei de Pediatria de l'Hospital Can Misses, a Eivissa, disposa des d'ara de dos cotxes elèctrics per als nens ingressats que hagin de desplaçar-se a quiròfan.

Segons ha informat l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, l'objectiu de la mesura és reduir l'estrès i l'ansietat dels nens ingressats i de les seves famílies abans d'una prova o d'una intervenció quirúrgica.

Els dos vehicles han estat donats per la Policia Local d'Eivissa i la donació permet donar "un pas més" en la humanització del servei de Pediatria, segons han assenyalat des de l'Àrea de Salut.